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Губернатор Белгородской области прокомментировал взрывы в Красном Октябре
Губернатор Белгородской области прокомментировал взрывы в Красном Октябре - РИА Новости, 30.03.2022
Губернатор Белгородской области прокомментировал взрывы в Красном Октябре
На территории села Красный Октябрь, где вчера вечером были взрывы, нет разрушенных строений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T07:34
2022-03-30T07:34
2022-03-30T09:10
происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 30 мар — РИА Новости. На территории села Красный Октябрь, где вчера вечером были взрывы, нет разрушенных строений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков добавил, что провел оперативное совещание с главой района Владимиром Перцевым, который подтвердил эту информацию. Он вместе с главой села проведет подомовой обход."О причинах происшествия. Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем", — заверил губернатор.Во вторник вечером власти региона сообщили о взрыве в районе села Красный Октябрь в Белгородской области. Жители публиковали в социальных сетях видео со вспышками на территории Белгородского района. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при взрыве пострадали четыре силовика. По предварительной информации собеседника агентства, ЧП произошло из-за человеческого фактора.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия
07:34 30.03.2022 (обновлено: 09:10 30.03.2022)
Губернатор Белгородской области прокомментировал взрывы в Красном Октябре
Губернатор Гладков: предварительной причиной взрывов под Белгородом стал пожар на складе
РЯЗАНЬ, 30 мар — РИА Новости.
На территории села Красный Октябрь, где вчера вечером были взрывы, нет разрушенных строений, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Хотел поделиться с вами информацией на утро по ситуации в Красном Октябре Белгородского района. Конечно, происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет", — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что провел оперативное совещание с главой района Владимиром Перцевым, который подтвердил эту информацию. Он вместе с главой села проведет подомовой обход.
"О причинах происшествия. Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем", — заверил губернатор.
Во вторник вечером власти региона сообщили о взрыве в районе села Красный Октябрь в Белгородской области. Жители публиковали в социальных сетях видео со вспышками на территории Белгородского района. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при взрыве пострадали четыре силовика. По предварительной информации собеседника агентства, ЧП произошло из-за человеческого фактора.