https://ria.ru/20220330/vykup-1780844935.html

Силуанов объяснил досрочный выкуп Минфином еврооблигаций за рубли

Силуанов объяснил досрочный выкуп Минфином еврооблигаций за рубли - РИА Новости, 30.03.2022

Силуанов объяснил досрочный выкуп Минфином еврооблигаций за рубли

Предложение Минфина России по досрочному выкупу за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года ориентировано на российских держателей ценных... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:52

2022-03-30T12:52

2022-03-30T12:52

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

экономика

россия

euroclear

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Предложение Минфина России по досрочному выкупу за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года ориентировано на российских держателей ценных бумаг, чтобы не дискриминировать их, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.Минфин РФ во вторник объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включая накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Банка России на эту дату."Это связано с тем, что, как мы видим, деньги, поступившие в Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей, - деньги по нашим обязательствам, и зависают расчеты по держателям российских резидентов. Поэтому мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях, с тем чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств", - сказал он."Будет это происходить в рублях, никаких ограничений в расчетах не будет. Поэтому, на наш взгляд, это абсолютно справедливо с точки зрения выполнения обязательств государства перед держателями наших бумаг", - добавил Силуанов.Минфин России разместил выпуск евробондов объемом 2 миллиарда долларов в 2012 году под 4,5% годовых.

https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, экономика, россия, euroclear