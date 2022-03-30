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Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов в Венгрии
Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов в Венгрии - РИА Новости, 30.03.2022
Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов в Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на результат парламентских выборов, которые пройдут в начале апреля. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:06
2022-03-30T15:06
2022-03-30T15:26
в мире
венгрия
петер сийярто
украина
виктор орбан
европа
россия
мид украины
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на результат парламентских выборов, которые пройдут в начале апреля."Ситуация такова, что несколько дней назад глава МИД Украины позвонил в посольство Украины в Будапеште, чтобы обсудить возможность их влияния на результаты венгерских выборов", — заявил министр в своем видеообращении в Facebook*.По его словам, между венгерской оппозицией и представителями украинского правительства "идут постоянные переговоры". Оппоненты действующих властей в случае победы пообещали Киеву "незамедлительно принять решение о поставках оружия", а также проголосовать за введение запрета на поставки газа и нефти в Европу, утверждает дипломат.Он добавил, что пока у власти остается текущее правительство, ни поставок вооружений, ни поддержки санкций не будет.Венгерский премьер Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что страна не поддерживает новые антироссийские санкции, в частности в сфере энергоресурсов, поскольку, по его словам, они бы нанесли Венгрии больший вред, чем России.Кроме того, Будапешт отказывается предоставить свою территорию для поставок оружия киевским властям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220327/polsha-1780294045.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, петер сийярто, украина, виктор орбан, европа, россия, мид украины, мид венгрии
15:06 30.03.2022 (обновлено: 15:26 30.03.2022)
Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов в Венгрии
Глава МИД Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов в Венгрии
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на результат парламентских выборов, которые пройдут в начале апреля.
"Ситуация такова, что несколько дней назад глава МИД Украины
позвонил в посольство Украины в Будапеште
, чтобы обсудить возможность их влияния на результаты венгерских выборов", — заявил министр в своем видеообращении в Facebook*.
По его словам, между венгерской оппозицией и представителями украинского правительства "идут постоянные переговоры". Оппоненты действующих властей в случае победы пообещали Киеву "незамедлительно принять решение о поставках оружия", а также проголосовать за введение запрета на поставки газа и нефти в Европу, утверждает дипломат.
Он добавил, что пока у власти остается текущее правительство, ни поставок вооружений, ни поддержки санкций не будет.
Венгерский премьер Виктор Орбан
на прошлой неделе заявил, что страна не поддерживает новые антироссийские санкции, в частности в сфере энергоресурсов, поскольку, по его словам, они бы нанесли Венгрии
больший вред, чем России.
Кроме того, Будапешт отказывается предоставить свою территорию для поставок оружия киевским властям.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.