https://ria.ru/20220330/vybory-1780882557.html

Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов в Венгрии

Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов в Венгрии - РИА Новости, 30.03.2022

Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов в Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на результат парламентских выборов, которые пройдут в начале апреля. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:06

2022-03-30T15:06

2022-03-30T15:26

в мире

венгрия

петер сийярто

украина

виктор орбан

европа

россия

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_4bbf3bb39282aa06aaf5af5ef18cf725.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в попытке повлиять на результат парламентских выборов, которые пройдут в начале апреля."Ситуация такова, что несколько дней назад глава МИД Украины позвонил в посольство Украины в Будапеште, чтобы обсудить возможность их влияния на результаты венгерских выборов", — заявил министр в своем видеообращении в Facebook*.По его словам, между венгерской оппозицией и представителями украинского правительства "идут постоянные переговоры". Оппоненты действующих властей в случае победы пообещали Киеву "незамедлительно принять решение о поставках оружия", а также проголосовать за введение запрета на поставки газа и нефти в Европу, утверждает дипломат.Он добавил, что пока у власти остается текущее правительство, ни поставок вооружений, ни поддержки санкций не будет.Венгерский премьер Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что страна не поддерживает новые антироссийские санкции, в частности в сфере энергоресурсов, поскольку, по его словам, они бы нанесли Венгрии больший вред, чем России.Кроме того, Будапешт отказывается предоставить свою территорию для поставок оружия киевским властям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220327/polsha-1780294045.html

https://ria.ru/20220322/zakarpate-1779506905.html

венгрия

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, венгрия, петер сийярто, украина, виктор орбан, европа, россия, мид украины, мид венгрии