Археологи изучат некрополь XVIII-XX века в Кировской области
© Фото : Маргарита ГлазыринаБратское захоронение умерших пленных австро-венгерской армии в войну 1914-1918 гг. Слободской некрополь
© Фото : Маргарита Глазырина
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Научно-исследовательская археологическая лаборатория Вятского государственного университета (ВятГУ) в апреле приступает к изучению некрополя XVIII – первой половины XX века г. Слободского Кировской области. Исследование, которое станет первым опытом комплексного изучения некрополей в регионе, пройдет в рамках программы "Приоритет-2030", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Дореволюционный русский некрополь, по словам специалистов, представляет собой конгломерат непознанных элементов, которые через несколько десятилетий могут быть утрачены. Исчезнет информация о захороненных людях, исчезнут уникальные образцы меднолитейной пластики и каменной резьбы.
© Фото : Маргарита ГлазыринаНадгробие из опоки с надписью о смерти жены. 19 век. Слободской некрополь
1 из 2
Надгробие из опоки с надписью о смерти жены. 19 век. Слободской некрополь
© Фото : Маргарита Глазырина
© Фото : Маргарита ГлазыринаКованые металлические надгробия на Слободском некрополе конца 19 века
2 из 2
Кованые металлические надгробия на Слободском некрополе конца 19 века
© Фото : Маргарита Глазырина
1 из 2
Надгробие из опоки с надписью о смерти жены. 19 век. Слободской некрополь
© Фото : Маргарита Глазырина
2 из 2
Кованые металлические надгробия на Слободском некрополе конца 19 века
© Фото : Маргарита Глазырина
Сохранение некрополей и информации о них в культурном пространстве России – важнейшая задача для ученых, так как в погребальной практике заложены некие особенности и черты городского русского населения, отметил заведующий научно-исследовательской археологической лабораторией ВятГУ Алексей Кайсин.
"Кладбищ национального периода много, и если их все не удастся музеефицировать, то нужно хотя бы превращать в мемориальные комплексы. Для этого понадобятся методики, которые не являются в чистом виде раскопочными. Если не удастся создать такой комплекс, то для сохранения исторической памяти и нашей культурной идентификации важно создание цифрового двойника каждого объекта, входящего в систему некрополей", – рассказал он.
По его мнению, важно поднять тему постановки на учет мемориального комплекса как объекта культурного наследия, а также разработать процедуру заполнения документации по объекту (паспорт объекта).
Команда археологической лаборатории собирается сформировать и опробовать методику полевой фиксации надгробных крестов. Для каждого объекта будут определены координаты с использованием GNSS-приемника. На основании этих данных в дальнейшем будет построена обзорная схема некрополя и прилегающей территории. Затем ученые проведут фотофиксацию крестов с использованием масштабной рейки и специального белого матового экрана из геотекстиля, который поможет упростить процесс дальнейшей обработки изображений.
После этого археологи измерят высоту, толщину, ширину креста, размеры каждой из перекладин, а также сечения кованого прута. Они создадут описания крестов, где укажут их происхождение, назначение, сохранность, орнамент и дополнительные декоративные детали, положение креста – находится ли на своем месте или перемещен.
1 февраля 2021, 15:27Археологи рассказали о находках на раскопках некрополя в Крыму
Затем ученые заполнят бланки фиксации надгробий, подготовленные преподавателем Российского православного университета св. Иоанна Богослова Денисом Пежемским, и методом фотограмметрии создадут их трехмерные цифровые двойники.
По словам Алексея Кайсина, исследователям важно проверить возможность постановки некрополей на охрану как объектов культурного наследия (достопримечательного места). Также необходимо попытаться путем визуализации и 3D-моделирования сохранить надмогильные сооружения конца XVIII – начала XX вв. для потомков. Еще одна задача – составление различных карт погребений, типов памятников и определение их художественной, филологической и исторической значимости.
По мнению ученых, эта работа поможет ввести в научный оборот большой пласт материала для исследований, связанного с погребальной православной обрядностью и самим обрядом, с кладбищенскими конструкциями и архитектурными деталями. Так же археологическое изучение кладбищ поможет принимать решения о возможной застройке территории.
16 августа 2021, 09:00Находки 18 века помогут ученым создать археологическую карту Кирова