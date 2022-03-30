https://ria.ru/20220330/vyatgu-1780668425.html

Археологи изучат некрополь XVIII-XX века в Кировской области

Археологи изучат некрополь XVIII-XX века в Кировской области - РИА Новости, 30.03.2022

Археологи изучат некрополь XVIII-XX века в Кировской области

Научно-исследовательская археологическая лаборатория Вятского государственного университета (ВятГУ) в апреле приступает к изучению некрополя XVIII – первой... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:00

2022-03-30T09:00

2022-03-30T09:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

вятский государственный университет

киров

россия

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780678218_0:633:960:1173_1920x0_80_0_0_829aff7af059a6bd42f520a043867270.jpg

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Научно-исследовательская археологическая лаборатория Вятского государственного университета (ВятГУ) в апреле приступает к изучению некрополя XVIII – первой половины XX века г. Слободского Кировской области. Исследование, которое станет первым опытом комплексного изучения некрополей в регионе, пройдет в рамках программы "Приоритет-2030", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Дореволюционный русский некрополь, по словам специалистов, представляет собой конгломерат непознанных элементов, которые через несколько десятилетий могут быть утрачены. Исчезнет информация о захороненных людях, исчезнут уникальные образцы меднолитейной пластики и каменной резьбы.Сохранение некрополей и информации о них в культурном пространстве России – важнейшая задача для ученых, так как в погребальной практике заложены некие особенности и черты городского русского населения, отметил заведующий научно-исследовательской археологической лабораторией ВятГУ Алексей Кайсин.По его мнению, важно поднять тему постановки на учет мемориального комплекса как объекта культурного наследия, а также разработать процедуру заполнения документации по объекту (паспорт объекта).Команда археологической лаборатории собирается сформировать и опробовать методику полевой фиксации надгробных крестов. Для каждого объекта будут определены координаты с использованием GNSS-приемника. На основании этих данных в дальнейшем будет построена обзорная схема некрополя и прилегающей территории. Затем ученые проведут фотофиксацию крестов с использованием масштабной рейки и специального белого матового экрана из геотекстиля, который поможет упростить процесс дальнейшей обработки изображений.После этого археологи измерят высоту, толщину, ширину креста, размеры каждой из перекладин, а также сечения кованого прута. Они создадут описания крестов, где укажут их происхождение, назначение, сохранность, орнамент и дополнительные декоративные детали, положение креста – находится ли на своем месте или перемещен.Затем ученые заполнят бланки фиксации надгробий, подготовленные преподавателем Российского православного университета св. Иоанна Богослова Денисом Пежемским, и методом фотограмметрии создадут их трехмерные цифровые двойники.По словам Алексея Кайсина, исследователям важно проверить возможность постановки некрополей на охрану как объектов культурного наследия (достопримечательного места). Также необходимо попытаться путем визуализации и 3D-моделирования сохранить надмогильные сооружения конца XVIII – начала XX вв. для потомков. Еще одна задача – составление различных карт погребений, типов памятников и определение их художественной, филологической и исторической значимости.По мнению ученых, эта работа поможет ввести в научный оборот большой пласт материала для исследований, связанного с погребальной православной обрядностью и самим обрядом, с кладбищенскими конструкциями и архитектурными деталями. Так же археологическое изучение кладбищ поможет принимать решения о возможной застройке территории.

https://ria.ru/20210201/nekropol-1595524310.html

https://na.ria.ru/20210816/vyatgu-1745500215.html

киров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, вятский государственный университет, киров, россия, археология