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Археологи изучат некрополь XVIII-XX века в Кировской области - РИА Новости, 30.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220330/vyatgu-1780668425.html
Археологи изучат некрополь XVIII-XX века в Кировской области
Археологи изучат некрополь XVIII-XX века в Кировской области - РИА Новости, 30.03.2022
Археологи изучат некрополь XVIII-XX века в Кировской области
Научно-исследовательская археологическая лаборатория Вятского государственного университета (ВятГУ) в апреле приступает к изучению некрополя XVIII – первой... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:00
2022-03-30T09:00
наука
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вятский государственный университет
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Научно-исследовательская археологическая лаборатория Вятского государственного университета (ВятГУ) в апреле приступает к изучению некрополя XVIII – первой половины XX века г. Слободского Кировской области. Исследование, которое станет первым опытом комплексного изучения некрополей в регионе, пройдет в рамках программы "Приоритет-2030", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Дореволюционный русский некрополь, по словам специалистов, представляет собой конгломерат непознанных элементов, которые через несколько десятилетий могут быть утрачены. Исчезнет информация о захороненных людях, исчезнут уникальные образцы меднолитейной пластики и каменной резьбы.Сохранение некрополей и информации о них в культурном пространстве России – важнейшая задача для ученых, так как в погребальной практике заложены некие особенности и черты городского русского населения, отметил заведующий научно-исследовательской археологической лабораторией ВятГУ Алексей Кайсин.По его мнению, важно поднять тему постановки на учет мемориального комплекса как объекта культурного наследия, а также разработать процедуру заполнения документации по объекту (паспорт объекта).Команда археологической лаборатории собирается сформировать и опробовать методику полевой фиксации надгробных крестов. Для каждого объекта будут определены координаты с использованием GNSS-приемника. На основании этих данных в дальнейшем будет построена обзорная схема некрополя и прилегающей территории. Затем ученые проведут фотофиксацию крестов с использованием масштабной рейки и специального белого матового экрана из геотекстиля, который поможет упростить процесс дальнейшей обработки изображений.После этого археологи измерят высоту, толщину, ширину креста, размеры каждой из перекладин, а также сечения кованого прута. Они создадут описания крестов, где укажут их происхождение, назначение, сохранность, орнамент и дополнительные декоративные детали, положение креста – находится ли на своем месте или перемещен.Затем ученые заполнят бланки фиксации надгробий, подготовленные преподавателем Российского православного университета св. Иоанна Богослова Денисом Пежемским, и методом фотограмметрии создадут их трехмерные цифровые двойники.По словам Алексея Кайсина, исследователям важно проверить возможность постановки некрополей на охрану как объектов культурного наследия (достопримечательного места). Также необходимо попытаться путем визуализации и 3D-моделирования сохранить надмогильные сооружения конца XVIII – начала XX вв. для потомков. Еще одна задача – составление различных карт погребений, типов памятников и определение их художественной, филологической и исторической значимости.По мнению ученых, эта работа поможет ввести в научный оборот большой пласт материала для исследований, связанного с погребальной православной обрядностью и самим обрядом, с кладбищенскими конструкциями и архитектурными деталями. Так же археологическое изучение кладбищ поможет принимать решения о возможной застройке территории.
https://ria.ru/20210201/nekropol-1595524310.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, вятский государственный университет, киров, россия, археология
09:00 30.03.2022
 

Археологи изучат некрополь XVIII-XX века в Кировской области

© Фото : Маргарита ГлазыринаБратское захоронение умерших пленных австро-венгерской армии в войну 1914-1918 гг. Слободской некрополь
Братское захоронение умерших пленных австро-венгерской армии в войну 1914-1918 гг. Слободской некрополь - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : Маргарита Глазырина
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Научно-исследовательская археологическая лаборатория Вятского государственного университета (ВятГУ) в апреле приступает к изучению некрополя XVIII – первой половины XX века г. Слободского Кировской области. Исследование, которое станет первым опытом комплексного изучения некрополей в регионе, пройдет в рамках программы "Приоритет-2030", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Дореволюционный русский некрополь, по словам специалистов, представляет собой конгломерат непознанных элементов, которые через несколько десятилетий могут быть утрачены. Исчезнет информация о захороненных людях, исчезнут уникальные образцы меднолитейной пластики и каменной резьбы.
© Фото : Маргарита ГлазыринаНадгробие из опоки с надписью о смерти жены. 19 век. Слободской некрополь
Надгробие из опоки с надписью о смерти жены. 19 век. Слободской некрополь
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Надгробие из опоки с надписью о смерти жены. 19 век. Слободской некрополь
© Фото : Маргарита Глазырина
© Фото : Маргарита ГлазыринаКованые металлические надгробия на Слободском некрополе конца 19 века
Кованые металлические надгробия на Слободском некрополе конца 19 века
2 из 2
Кованые металлические надгробия на Слободском некрополе конца 19 века
© Фото : Маргарита Глазырина
1 из 2
Надгробие из опоки с надписью о смерти жены. 19 век. Слободской некрополь
© Фото : Маргарита Глазырина
2 из 2
Кованые металлические надгробия на Слободском некрополе конца 19 века
© Фото : Маргарита Глазырина
Сохранение некрополей и информации о них в культурном пространстве России – важнейшая задача для ученых, так как в погребальной практике заложены некие особенности и черты городского русского населения, отметил заведующий научно-исследовательской археологической лабораторией ВятГУ Алексей Кайсин.

"Кладбищ национального периода много, и если их все не удастся музеефицировать, то нужно хотя бы превращать в мемориальные комплексы. Для этого понадобятся методики, которые не являются в чистом виде раскопочными. Если не удастся создать такой комплекс, то для сохранения исторической памяти и нашей культурной идентификации важно создание цифрового двойника каждого объекта, входящего в систему некрополей", – рассказал он.

По его мнению, важно поднять тему постановки на учет мемориального комплекса как объекта культурного наследия, а также разработать процедуру заполнения документации по объекту (паспорт объекта).
Команда археологической лаборатории собирается сформировать и опробовать методику полевой фиксации надгробных крестов. Для каждого объекта будут определены координаты с использованием GNSS-приемника. На основании этих данных в дальнейшем будет построена обзорная схема некрополя и прилегающей территории. Затем ученые проведут фотофиксацию крестов с использованием масштабной рейки и специального белого матового экрана из геотекстиля, который поможет упростить процесс дальнейшей обработки изображений.
После этого археологи измерят высоту, толщину, ширину креста, размеры каждой из перекладин, а также сечения кованого прута. Они создадут описания крестов, где укажут их происхождение, назначение, сохранность, орнамент и дополнительные декоративные детали, положение креста – находится ли на своем месте или перемещен.
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Затем ученые заполнят бланки фиксации надгробий, подготовленные преподавателем Российского православного университета св. Иоанна Богослова Денисом Пежемским, и методом фотограмметрии создадут их трехмерные цифровые двойники.
По словам Алексея Кайсина, исследователям важно проверить возможность постановки некрополей на охрану как объектов культурного наследия (достопримечательного места). Также необходимо попытаться путем визуализации и 3D-моделирования сохранить надмогильные сооружения конца XVIII – начала XX вв. для потомков. Еще одна задача – составление различных карт погребений, типов памятников и определение их художественной, филологической и исторической значимости.
По мнению ученых, эта работа поможет ввести в научный оборот большой пласт материала для исследований, связанного с погребальной православной обрядностью и самим обрядом, с кладбищенскими конструкциями и архитектурными деталями. Так же археологическое изучение кладбищ поможет принимать решения о возможной застройке территории.
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