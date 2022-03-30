https://ria.ru/20220330/vsu-1780946671.html
Силы и средства у ВСУ на исходе, заявил Пушилин
Силы и средства у ВСУ на исходе, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.03.2022
Силы и средства у ВСУ на исходе, заявил Пушилин
Силы и средства, включая боеприпасы, у украинской армии на исходе, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:41
2022-03-30T18:41
2022-03-30T18:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Силы и средства, включая боеприпасы, у украинской армии на исходе, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Силы и средства, включая боекомплекты, у противника на исходе", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
18:41 30.03.2022 (обновлено: 18:56 30.03.2022)
Силы и средства у ВСУ на исходе, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что силы и средства, включая боеприпасы, у ВСУ на исходе