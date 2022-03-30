https://ria.ru/20220330/vrtranspoint-1780817795.html

Финская VR Transpoint возобновляет грузоперевозки с Россией

Финская VR Transpoint возобновляет грузоперевозки с Россией - РИА Новости, 30.03.2022

Финская VR Transpoint возобновляет грузоперевозки с Россией

Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам. — Прим. ред.) возобновляет РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:08

2022-03-30T11:08

2022-03-30T16:42

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — РИА Новости. Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам. — Прим. ред.) возобновляет сообщение с Россией с 30 марта, следует из размещенного в среду релиза головного холдинга.Компания ранее сообщала, что с 27 марта приостановит перевозки через границу из-за британских санкций против РЖД."После решения, принятого на прошлой неделе, мы продолжили переговоры с властями и банками Великобритании о наложении санкций на нашу компанию. Согласно уточненной интерпретации британских властей и банков, санкции не распространяются на наши операции", — приводится в сообщении цитата генерального директора VR Group Лаури Сиппонена.Он добавил, что компания сможет продолжить экспортные, импортные и транзитные перевозки. В то же время она не будет оказывать услуги грузоотправителям или владельцам товаров, которые находятся под санкциями.Объемы грузоперевозок VR Transpoint в 2021 году составили около 37 миллионов тонн, из них доля грузоперевозок между Финляндией и Россией составляет около трети, уточняет финская компания.

https://ria.ru/20220329/finlyandiya-1780656590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, финляндия, россия, великобритания