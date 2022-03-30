https://ria.ru/20220330/voz-1780852682.html

В Госдуме предложили перестать оплачивать членские взносы в ВОЗ

В Госдуме предложили перестать оплачивать членские взносы в ВОЗ - РИА Новости, 30.03.2022

В Госдуме предложили перестать оплачивать членские взносы в ВОЗ

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что России не нужно приостанавливать свое членство во Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:20

2022-03-30T13:20

2022-03-30T13:20

в мире

россия

воз

здоровье - общество

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что России не нужно приостанавливать свое членство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при этом он предложил прекратить оплачивать членские взносы, эти деньги можно использовать на нужды страны.Фракция "Справедливая Россия – За правду" разработала проект постановления Госдумы о приостановке членства России в ВОЗ на время проведения парламентского расследования о работе американских биолабораторий на Украине, с которыми могла сотрудничать эта организация. Текст документа имеется в распоряжении РИА Новости."Приостанавливать членство во Всемирной организации здравоохранения пока не нужно. Эта организация все-таки была создана как не политическая организация... Но я считаю, что необходимо прекратить финансирование данной организации, то есть больше не переводить деньги на нужды ВОЗ. Либо следует платить взносы чисто символически в рублях", - сказал РИА Новости Леонов.Парламентарий подчеркнул, что Россия тратит достаточно большие суммы из своего бюджета на взносы. "Я думаю, что нам есть куда эти деньги потратить с учетом нынешней ситуации", - добавил он."Не совсем понятно, какую пользу эта организация нам приносит. Один лишь пример, что до сих пор ВОЗ не сделала никаких шагов, чтобы зарегистрировать наши вакцины и чтобы они свободно продавались в европейских и других странах, но где нужна рекомендация ВОЗ", - полагает Леонов.

https://ria.ru/20220227/voz-1775429772.html

https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, воз, здоровье - общество, госдума рф, санкции в отношении россии