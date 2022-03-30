https://ria.ru/20220330/voyna-1780812099.html

Холодная война не прекращалась, заявил Косачев

Холодная война не прекращалась, заявил Косачев - РИА Новости, 30.03.2022

Холодная война не прекращалась, заявил Косачев

Холодная война, которую ведет Запад, не закончена, ее исход во многом определяется здесь и сейчас, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:47

2022-03-30T10:47

2022-03-30T10:47

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константин косачев

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Холодная война, которую ведет Запад, не закончена, ее исход во многом определяется здесь и сейчас, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Предстоит окончательно осознать, что Россия развивается с точки зрения отношений с коллективным Западом во враждебной обстановке. И дело не в нынешнем украинском сюжете, он просто дал Западу давно искомый повод начать бой без правил. Холодная война не прекращалась ни на секунду, она ведётся Западом против Востока и Севером против Юга", - написал Косачев в своем Телеграм-канале.По словам сенатора, Россия, как и страны Азии, Африки и Латинской Америки, не относится ни к либеральному Западу, ни к процветающему Северу. "Но Россия, в отличие от перебежчиков, а ля страны Балтии и Украина, не может и не будет достигать желанных свобод и благополучия за счёт сдачи собственных интересов на милость "победителей". Холодная война не закончена. Ее исход во многом определяется здесь и сейчас", - подчеркнул он.И потому нам совершенно точно предстоит скорректировать нашу линию, считает Косачев. Разделение труда - важно и нужно. Самоизоляции России ни в коем случае не должно произойти, добавил он."Но располагать на недружественных территориях Запада и Востока свои активы в дальнейшем следует только с повышенными мерами осторожности и при полном понимании того, что дело мы имеем с жесткими конкурентами, которые готовы действовать вне пределов права и порядочности каждый раз, когда им это более выгодно, чем притворяться белыми и пушистыми", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780409503.html

https://ria.ru/20220326/otnosheniya-1780197904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

латинская америка, россия, азия, в мире, константин косачев, совет федерации рф