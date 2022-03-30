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Холодная война не прекращалась, заявил Косачев - РИА Новости, 30.03.2022
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Холодная война не прекращалась, заявил Косачев
Холодная война не прекращалась, заявил Косачев - РИА Новости, 30.03.2022
Холодная война не прекращалась, заявил Косачев
Холодная война, которую ведет Запад, не закончена, ее исход во многом определяется здесь и сейчас, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:47
2022-03-30T10:47
латинская америка
россия
азия
в мире
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Холодная война, которую ведет Запад, не закончена, ее исход во многом определяется здесь и сейчас, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Предстоит окончательно осознать, что Россия развивается с точки зрения отношений с коллективным Западом во враждебной обстановке. И дело не в нынешнем украинском сюжете, он просто дал Западу давно искомый повод начать бой без правил. Холодная война не прекращалась ни на секунду, она ведётся Западом против Востока и Севером против Юга", - написал Косачев в своем Телеграм-канале.По словам сенатора, Россия, как и страны Азии, Африки и Латинской Америки, не относится ни к либеральному Западу, ни к процветающему Северу. "Но Россия, в отличие от перебежчиков, а ля страны Балтии и Украина, не может и не будет достигать желанных свобод и благополучия за счёт сдачи собственных интересов на милость "победителей". Холодная война не закончена. Ее исход во многом определяется здесь и сейчас", - подчеркнул он.И потому нам совершенно точно предстоит скорректировать нашу линию, считает Косачев. Разделение труда - важно и нужно. Самоизоляции России ни в коем случае не должно произойти, добавил он."Но располагать на недружественных территориях Запада и Востока свои активы в дальнейшем следует только с повышенными мерами осторожности и при полном понимании того, что дело мы имеем с жесткими конкурентами, которые готовы действовать вне пределов права и порядочности каждый раз, когда им это более выгодно, чем притворяться белыми и пушистыми", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20220328/bayden-1780409503.html
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латинская америка, россия, азия, в мире, константин косачев, совет федерации рф
10:47 30.03.2022
 
Холодная война не прекращалась, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Косачев: холодная война не прекращалась, она идет здесь и сейчас

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Холодная война, которую ведет Запад, не закончена, ее исход во многом определяется здесь и сейчас, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Предстоит окончательно осознать, что Россия развивается с точки зрения отношений с коллективным Западом во враждебной обстановке. И дело не в нынешнем украинском сюжете, он просто дал Западу давно искомый повод начать бой без правил. Холодная война не прекращалась ни на секунду, она ведётся Западом против Востока и Севером против Юга", - написал Косачев в своем Телеграм-канале.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 10:31
Экс-глава МИД Польши считает, что Байден объявил новую холодную войну
По словам сенатора, Россия, как и страны Азии, Африки и Латинской Америки, не относится ни к либеральному Западу, ни к процветающему Северу. "Но Россия, в отличие от перебежчиков, а ля страны Балтии и Украина, не может и не будет достигать желанных свобод и благополучия за счёт сдачи собственных интересов на милость "победителей". Холодная война не закончена. Ее исход во многом определяется здесь и сейчас", - подчеркнул он.
И потому нам совершенно точно предстоит скорректировать нашу линию, считает Косачев. Разделение труда - важно и нужно. Самоизоляции России ни в коем случае не должно произойти, добавил он.
"Но располагать на недружественных территориях Запада и Востока свои активы в дальнейшем следует только с повышенными мерами осторожности и при полном понимании того, что дело мы имеем с жесткими конкурентами, которые готовы действовать вне пределов права и порядочности каждый раз, когда им это более выгодно, чем притворяться белыми и пушистыми", - заключил парламентарий.
Хуже, чем во времена холодной войны – Медведев оценил отношения между Россией и Западом - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 07:07
Медведев: отношения с Западом сейчас хуже, чем во время холодной войны
 
Латинская АмерикаРоссияАзияВ миреКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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