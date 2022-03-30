https://ria.ru/20220330/varshavyanka-1780781608.html

ОСК может строить по две неатомные подлодки "Варшавянка" ежегодно

ОСК может строить по две неатомные подлодки "Варшавянка" ежегодно - РИА Новости, 30.03.2022

ОСК может строить по две неатомные подлодки "Варшавянка" ежегодно

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может строить по две неатомные подводные лодки "Варшавянка" проекта 636 в год, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T03:07

2022-03-30T03:07

2022-03-30T03:07

безопасность

объединенная судостроительная корпорация

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может строить по две неатомные подводные лодки "Варшавянка" проекта 636 в год, сообщил РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.По его словам, "Варшавянка" – это "кормилица российского кораблестроения"."Лодку очень любят наши иностранные заказчики, это источник валюты для ОСК и предприятий, которые участвуют в кооперации.Неатомные подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" имеют подводное водоизмещение 3950 тонн, автономность 45 суток, подводную скорость 20 узлов, глубину погружения 300 метров, экипаж 52 человека.Последние модификации подлодки вооружены крылатыми ракетами "Калибр".

https://ria.ru/20210319/varshavyanka-1601959423.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, объединенная судостроительная корпорация, россия