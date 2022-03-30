Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что наступает эра региональных валют - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/valyuta-1780804189.html
Медведев заявил, что наступает эра региональных валют
Медведев заявил, что наступает эра региональных валют - РИА Новости, 30.03.2022
Медведев заявил, что наступает эра региональных валют
Доверие к резервным валютам тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой, наступает эра региональных валют, заявил зампред... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:08
2022-03-30T10:26
экономика
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Доверие к резервным валютам тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой, наступает эра региональных валют, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Наступает эра региональных валют", - добавил он.
https://ria.ru/20220330/posledstviya-1780778957.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_54de90453356e71aeb6b62a367bb5a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий медведев
10:08 30.03.2022 (обновлено: 10:26 30.03.2022)
 
Медведев заявил, что наступает эра региональных валют

Зампред Совбеза Медведев заявил, что наступает эра региональных валют

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Доверие к резервным валютам тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой, наступает эра региональных валют, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 04:19
Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы платить за газ в рублях
"Наступает эра региональных валют", - добавил он.
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала