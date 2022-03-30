https://ria.ru/20220330/valyuta-1780804189.html

Медведев заявил, что наступает эра региональных валют

Медведев заявил, что наступает эра региональных валют - РИА Новости, 30.03.2022

Медведев заявил, что наступает эра региональных валют

Доверие к резервным валютам тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой, наступает эра региональных валют, заявил зампред... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:08

2022-03-30T10:08

2022-03-30T10:26

экономика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Доверие к резервным валютам тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой, наступает эра региональных валют, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Наступает эра региональных валют", - добавил он.

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россия

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Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий медведев