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Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли - РИА Новости, 30.03.2022
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Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли
Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли - РИА Новости, 30.03.2022
Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:56
2022-03-30T09:47
экономика
россия
вячеслав володин
санкции в отношении россии
сша
европа
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также парламентарий в этой связи обратился к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. "Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", - подчеркнул он."Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать. Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах", - написал Володин.Парламентарий отметил, что у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях."Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа", - добавил Володин.Также он назвал правильным решение президента РФ перевести расчеты за газ в рубли. По его словам, депутаты Госдумы его поддерживают.
https://ria.ru/20220329/rubli-1780753230.html
https://ria.ru/20220330/posledstviya-1780778957.html
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экономика, россия, вячеслав володин, санкции в отношении россии, сша, европа, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
08:56 30.03.2022 (обновлено: 09:47 30.03.2022)
 
Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли

Спикер Госдумы Володин: нужно расширить список российских товаров, экспортируемых за рубли

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
"Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также парламентарий в этой связи обратился к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. "Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", - подчеркнул он.
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"Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать. Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах", - написал Володин.
Парламентарий отметил, что у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях.
"Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа", - добавил Володин.
"Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть", - подчеркнул спикер Госдумы.
Также он назвал правильным решение президента РФ перевести расчеты за газ в рубли. По его словам, депутаты Госдумы его поддерживают.
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ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинСанкции в отношении РоссииСШАЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир Путин
 
 
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