08:56 30.03.2022 (обновлено: 09:47 30.03.2022)
Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли
Спикер Госдумы Володин: нужно расширить список российских товаров, экспортируемых за рубли
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
"Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также парламентарий в этой связи обратился к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. "Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", - подчеркнул он.
"Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать. Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах", - написал Володин.
Парламентарий отметил, что у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях.
"Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа", - добавил Володин.
"Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть", - подчеркнул спикер Госдумы.
Также он назвал правильным решение президента РФ перевести расчеты за газ в рубли. По его словам, депутаты Госдумы его поддерживают.