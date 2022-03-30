https://ria.ru/20220330/valyuta-1780793718.html

Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли

Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли - РИА Новости, 30.03.2022

Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:56

2022-03-30T08:56

2022-03-30T09:47

экономика

россия

вячеслав володин

санкции в отношении россии

сша

европа

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также парламентарий в этой связи обратился к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. "Отнеситесь более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", - подчеркнул он."Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать. Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах", - написал Володин.Парламентарий отметил, что у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях."Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа", - добавил Володин.Также он назвал правильным решение президента РФ перевести расчеты за газ в рубли. По его словам, депутаты Госдумы его поддерживают.

https://ria.ru/20220329/rubli-1780753230.html

https://ria.ru/20220330/posledstviya-1780778957.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, вячеслав володин, санкции в отношении россии, сша, европа, центральный банк рф (цб рф), владимир путин