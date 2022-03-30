Эксперт рассказал, что происходит с ценами на российскую нефть Urals
Эксперт Фролов: российская нефть Urals продается с дисконтом из-за геополитических рисков
Нефтяная качалка
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская нефть марки Urals продается на мировом рынке с дисконтом по отношению к эталонной марке Brent. Почему так происходит, объяснил в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Спрос на нефть Urals остается достаточно высоким, но некоторые покупатели опасаются рисков, связанных с противостоянием России и Запада, считает эксперт.
"Говорить о недостатке спроса на российскую нефть сейчас невозможно. Проблема есть только в тех рисках, о возможном появлении которых подозревают покупатели энергоносителей. То есть рисков пока нет, но их возможность учитывают. Трейдеры думают о том, что будет, если США введут блокаду морских поставок российской нефти. Они закладывают этот риск и спрашивают у российской стороны, чем она готова стимулировать покупку нефти", – сказал Фролов.
Возможность приобрести российскую нефть с дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent привлекает потребителей, в частности, из Азии. По мнению эксперта, пока сохраняется ситуация неопределенности, скидка нужна, но со временем ее отменят.
"Мы находимся в ситуации, когда многие старые взаимоотношения (в том числе на нефтяном рынке, – ред.) нарушены. Сейчас надо выстраивать новые. Когда пыль уляжется, то начнут выстраиваться новые взаимоотношения. Пока так", – добавил Фролов.
Даже с учетом дисконта доходы от продажи нефти марки Urals превышают те, которые запланированы в бюджете, продолжил эксперт.
"Все равно получается нефть приблизительно по 85 долларов за баррель, что примерно в два раза выше, чем заложено в бюджет", – отметил Александр Фролов в интервью радио Sputnik.