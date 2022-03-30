https://ria.ru/20220330/urals-1780779193.html

Эксперт рассказал, что происходит с ценами на российскую нефть Urals

Эксперт рассказал, что происходит с ценами на российскую нефть Urals - РИА Новости, 30.03.2022

Эксперт рассказал, что происходит с ценами на российскую нефть Urals

Российская нефть марки Urals продается на мировом рынке с дисконтом по отношению к эталонной марке Brent. Почему так происходит, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T02:10

2022-03-30T02:10

2022-03-30T02:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

urals

brent

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская нефть марки Urals продается на мировом рынке с дисконтом по отношению к эталонной марке Brent. Почему так происходит, объяснил в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Спрос на нефть Urals остается достаточно высоким, но некоторые покупатели опасаются рисков, связанных с противостоянием России и Запада, считает эксперт.Возможность приобрести российскую нефть с дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent привлекает потребителей, в частности, из Азии. По мнению эксперта, пока сохраняется ситуация неопределенности, скидка нужна, но со временем ее отменят."Мы находимся в ситуации, когда многие старые взаимоотношения (в том числе на нефтяном рынке, – ред.) нарушены. Сейчас надо выстраивать новые. Когда пыль уляжется, то начнут выстраиваться новые взаимоотношения. Пока так", – добавил Фролов.Даже с учетом дисконта доходы от продажи нефти марки Urals превышают те, которые запланированы в бюджете, продолжил эксперт."Все равно получается нефть приблизительно по 85 долларов за баррель, что примерно в два раза выше, чем заложено в бюджет", – отметил Александр Фролов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220329/neft-1780700935.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, цены на нефть, urals, brent, санкции в отношении россии