00:33 30.03.2022 (обновлено: 07:30 30.03.2022)
Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ
Представитель РПЦ Легойда: ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине
© AP Photo / Emilio MorenattiКиев
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киев
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ), обострит кризис и спровоцирует новый виток гражданского противостояния, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
В понедельник депутат Рады от партии "Голос" Инна Совсун зарегистрировала в парламенте проект закона о запрете в стране Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. На прошлой в украинском парламенте зарегистрировали другой аналогичный законопроект.
"Законопроекты, имеющие целью фактическую ликвидацию канонической УПЦ путем запрета ее деятельности на территории Украины, внесенные на днях в Верховную раду Украины, если будут приняты, несомненно приведут к обострению социального кризиса, спровоцируют новый виток гражданского противостояния и усугубят раскол, ранее спровоцированный антиканоническими действиями Фанара", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что священнослужители и верующие УПЦ уже несколько лет подвергаются нападкам и преследованиям со стороны раскольников и националистов, но в последнее время эти гонения стали еще более жестокими.
"На слуху целый ряд нападений, захватов храмов вооруженными людьми. С принятием любого из законопроектов, запрещающих УПЦ, следует ожидать еще более ожесточенных расправ с представителями духовенства и с верующими канонической Церкви. Надеюсь, депутаты ВРУ и представители украинских властей проявят благоразумие, осознают тот вред, который нанесет народу Украины возможное одобрение таких законопроектов", - подчеркнул Легойда.
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости).
Вслед за этим на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.