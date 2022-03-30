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Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ - РИА Новости, 30.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220330/upts-1780776778.html
Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ
Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ - РИА Новости, 30.03.2022
Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ
Принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ), обострит кризис и спровоцирует... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T00:33
2022-03-30T07:30
религия
владимир легойда
украина
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ), обострит кризис и спровоцирует новый виток гражданского противостояния, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.В понедельник депутат Рады от партии "Голос" Инна Совсун зарегистрировала в парламенте проект закона о запрете в стране Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. На прошлой в украинском парламенте зарегистрировали другой аналогичный законопроект.Он отметил, что священнослужители и верующие УПЦ уже несколько лет подвергаются нападкам и преследованиям со стороны раскольников и националистов, но в последнее время эти гонения стали еще более жестокими."На слуху целый ряд нападений, захватов храмов вооруженными людьми. С принятием любого из законопроектов, запрещающих УПЦ, следует ожидать еще более ожесточенных расправ с представителями духовенства и с верующими канонической Церкви. Надеюсь, депутаты ВРУ и представители украинских властей проявят благоразумие, осознают тот вред, который нанесет народу Украины возможное одобрение таких законопроектов", - подчеркнул Легойда.В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). Вслед за этим на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
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владимир легойда, украина, верховная рада украины, в мире
00:33 30.03.2022 (обновлено: 07:30 30.03.2022)
 
Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ

Представитель РПЦ Легойда: ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине

© AP Photo / Emilio MorenattiКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ), обострит кризис и спровоцирует новый виток гражданского противостояния, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
В понедельник депутат Рады от партии "Голос" Инна Совсун зарегистрировала в парламенте проект закона о запрете в стране Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. На прошлой в украинском парламенте зарегистрировали другой аналогичный законопроект.

"Законопроекты, имеющие целью фактическую ликвидацию канонической УПЦ путем запрета ее деятельности на территории Украины, внесенные на днях в Верховную раду Украины, если будут приняты, несомненно приведут к обострению социального кризиса, спровоцируют новый виток гражданского противостояния и усугубят раскол, ранее спровоцированный антиканоническими действиями Фанара", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он отметил, что священнослужители и верующие УПЦ уже несколько лет подвергаются нападкам и преследованиям со стороны раскольников и националистов, но в последнее время эти гонения стали еще более жестокими.
"На слуху целый ряд нападений, захватов храмов вооруженными людьми. С принятием любого из законопроектов, запрещающих УПЦ, следует ожидать еще более ожесточенных расправ с представителями духовенства и с верующими канонической Церкви. Надеюсь, депутаты ВРУ и представители украинских властей проявят благоразумие, осознают тот вред, который нанесет народу Украины возможное одобрение таких законопроектов", - подчеркнул Легойда.
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости).
Вслед за этим на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
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Власти города в Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ
 
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