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Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ

Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ - РИА Новости, 30.03.2022

Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ

Принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ), обострит кризис и спровоцирует... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T00:33

2022-03-30T00:33

2022-03-30T07:30

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ), обострит кризис и спровоцирует новый виток гражданского противостояния, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.В понедельник депутат Рады от партии "Голос" Инна Совсун зарегистрировала в парламенте проект закона о запрете в стране Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. На прошлой в украинском парламенте зарегистрировали другой аналогичный законопроект.Он отметил, что священнослужители и верующие УПЦ уже несколько лет подвергаются нападкам и преследованиям со стороны раскольников и националистов, но в последнее время эти гонения стали еще более жестокими."На слуху целый ряд нападений, захватов храмов вооруженными людьми. С принятием любого из законопроектов, запрещающих УПЦ, следует ожидать еще более ожесточенных расправ с представителями духовенства и с верующими канонической Церкви. Надеюсь, депутаты ВРУ и представители украинских властей проявят благоразумие, осознают тот вред, который нанесет народу Украины возможное одобрение таких законопроектов", - подчеркнул Легойда.В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея создали Православную церковь Украины (ПЦУ), в состав которой вошли раскольнические организации, которых ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). Вслед за этим на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.

https://ria.ru/20220303/tserkov-1776297556.html

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владимир легойда, украина, верховная рада украины, в мире