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В России нашли альтернативных поставщиков упаковки напитков - РИА Новости, 30.03.2022
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В России нашли альтернативных поставщиков упаковки напитков
В России нашли альтернативных поставщиков упаковки напитков - РИА Новости, 30.03.2022
В России нашли альтернативных поставщиков упаковки напитков
Найден ряд альтернативных поставщиков для упаковки напитков, сейчас с ними ведутся переговоры, сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:53
2022-03-30T12:18
россия
экономика
tetra pak
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Найден ряд альтернативных поставщиков для упаковки напитков, сейчас с ними ведутся переговоры, сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков "Союзнапитки" Максим Новиков."Был оперативно найден ряд альтернативных поставщиков… Сейчас ведутся переговоры, готовимся получать тестовые образцы", - заявил Новиков в ходе конференции "Ритейл в России: перенастройка отрасли", проводимой изданием "Ведомости", отвечая на вопрос о ситуации с упаковкой для напитков ввиду роста цен на неё и сокращения производства.Ранее крупнейший в России поставщик упаковки Tetra Pak заявил, что на время откажется от выпуска в стране упаковок для вина и напитков объемом два литра.
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россия, экономика, tetra pak
11:53 30.03.2022 (обновлено: 12:18 30.03.2022)
 
В России нашли альтернативных поставщиков упаковки напитков

"Союзнапитки": найдены альтернативные поставщики упаковки напитков, идут переговоры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоки на полках в гипермаркете
Соки на полках в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Соки на полках в гипермаркете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Найден ряд альтернативных поставщиков для упаковки напитков, сейчас с ними ведутся переговоры, сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков "Союзнапитки" Максим Новиков.
"Был оперативно найден ряд альтернативных поставщиков… Сейчас ведутся переговоры, готовимся получать тестовые образцы", - заявил Новиков в ходе конференции "Ритейл в России: перенастройка отрасли", проводимой изданием "Ведомости", отвечая на вопрос о ситуации с упаковкой для напитков ввиду роста цен на неё и сокращения производства.
Ранее крупнейший в России поставщик упаковки Tetra Pak заявил, что на время откажется от выпуска в стране упаковок для вина и напитков объемом два литра.
Витрина с соками в магазине Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 13:52
В Совфеде призвали локализовать производство тетрапака в России
 
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