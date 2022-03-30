https://ria.ru/20220330/upakovka-1780827359.html
В России нашли альтернативных поставщиков упаковки напитков
В России нашли альтернативных поставщиков упаковки напитков - РИА Новости, 30.03.2022
В России нашли альтернативных поставщиков упаковки напитков
Найден ряд альтернативных поставщиков для упаковки напитков, сейчас с ними ведутся переговоры, сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:53
2022-03-30T11:53
2022-03-30T12:18
россия
экономика
tetra pak
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Найден ряд альтернативных поставщиков для упаковки напитков, сейчас с ними ведутся переговоры, сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков "Союзнапитки" Максим Новиков."Был оперативно найден ряд альтернативных поставщиков… Сейчас ведутся переговоры, готовимся получать тестовые образцы", - заявил Новиков в ходе конференции "Ритейл в России: перенастройка отрасли", проводимой изданием "Ведомости", отвечая на вопрос о ситуации с упаковкой для напитков ввиду роста цен на неё и сокращения производства.Ранее крупнейший в России поставщик упаковки Tetra Pak заявил, что на время откажется от выпуска в стране упаковок для вина и напитков объемом два литра.
https://ria.ru/20220321/tetrapak-1779263170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, tetra pak
11:53 30.03.2022 (обновлено: 12:18 30.03.2022)
В России нашли альтернативных поставщиков упаковки напитков
"Союзнапитки": найдены альтернативные поставщики упаковки напитков, идут переговоры