https://ria.ru/20220330/uman-1780812669.html

Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани

Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани - РИА Новости, 30.03.2022

Минобороны опровергло заявление Зеленского об ударах ВС России по Умани

Киевский режим использовал синагогу в украинском городе Умань для размещения нацистов и их оружия, сообщил в среду журналистам официальный представитель... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:50

2022-03-30T10:50

2022-03-30T12:15

умань

в мире

украина

россия

обострение ситуации в днр и лнр

кнессет израиля

владимир зеленский

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киевский режим использовал синагогу в украинском городе Умань для размещения нацистов и их оружия, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он напомнил, что в ходе специальной военной операции российские ВС не наносят удары по гражданским объектам.По словам генерала, именно киевский режим в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях."Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом (Владимира) Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке, дом 1. На сделанных 21 марта, то есть, на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами", - рассказал Конашенков.Он добавил, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором.При этом, уточнил официальный представитель Минобороны, для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются, как хорошо видно на фотографиях, автобусы, имеющие раскраску школьных транспортных средств с соответствующими знаками "Дети"."Таким образом, объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию", - отметил генерал.Конашенков напомнил, что 20 марта президент Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области. Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, что "это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества".Конашенков отметил, что Минобороны России уже неоднократно разоблачало циничную ложь, которую киевский националистический режим использует для сохранения своей власти на Украине и введения в заблуждение мирового сообщества."Хочу подчеркнуть, в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более, - по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

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украина

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Минобороны РФ об уничтожении складов с горючим и вооружением ВСУ За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-30T10:50 true PT3M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

умань, в мире, украина, россия, кнессет израиля, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф)