https://ria.ru/20220330/ukraina-1780944720.html

Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине

Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.03.2022

Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:35

2022-03-30T18:35

2022-03-30T18:35

в мире

владимир путин

олаф шольц

стамбул

германия

турция

россия

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин и Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей. Рассмотрены также вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220330/lavrov-1780943982.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, олаф шольц, стамбул, германия, турция, россия, украина, донбасс, мариуполь