https://ria.ru/20220330/ukraina-1780944720.html
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:35
2022-03-30T18:35
2022-03-30T18:35
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин и Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей. Рассмотрены также вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220330/lavrov-1780943982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, олаф шольц, стамбул, германия, турция, россия, украина, донбасс, мариуполь
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине
Путин и канцлер ФРГ Шольц обсудили ситуацию на Украине после переговоров Москвы и Киева