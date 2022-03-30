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Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:35
2022-03-30T18:35
в мире
владимир путин
олаф шольц
стамбул
германия
турция
россия
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин и Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей. Рассмотрены также вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220330/lavrov-1780943982.html
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в мире, владимир путин, олаф шольц, стамбул, германия, турция, россия, украина, донбасс, мариуполь
18:35 30.03.2022
 
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине

Путин и канцлер ФРГ Шольц обсудили ситуацию на Украине после переговоров Москвы и Киева

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин и Олаф Шольц обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей. Рассмотрены также вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 18:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно, заявил Лавров
 
В миреВладимир ПутинОлаф ШольцСтамбулГерманияТурцияРоссияУкраинаДонбассМариуполь
 
 
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