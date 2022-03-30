В Крыму допустили потерю Украиной еще нескольких регионов
Спикер парламента Крыма Константинов допустил потерю Украиной еще нескольких регионов
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что дальнейшее нахождение ряда регионов в составе Украины может оказаться под вопросом.
"Крым и Донбасс никогда больше украинскими не будут. Уже сейчас вопрос может стоять только о том, будут ли когда-либо украинскими Херсон, Запорожье, Харьков. Не исключено, что к следующему туру переговоров актуальным станет вопрос о том, будут ли когда-либо украинскими Чернигов, Николаев, Одесса", - написал Константинов на своей странице "ВКонтакте". По его словам, отказ Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и независимость народных республик Донбасса говорит о том, что с нынешней украинской властью ни о чем договориться нельзя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".