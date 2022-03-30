https://ria.ru/20220330/ukraina-1780916701.html

В Крыму допустили потерю Украиной еще нескольких регионов

В Крыму допустили потерю Украиной еще нескольких регионов - РИА Новости, 30.03.2022

В Крыму допустили потерю Украиной еще нескольких регионов

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что дальнейшее нахождение ряда регионов в составе Украины может оказаться под вопросом. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:02

2022-03-30T17:02

2022-03-30T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

республика крым

владимир константинов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что дальнейшее нахождение ряда регионов в составе Украины может оказаться под вопросом."Крым и Донбасс никогда больше украинскими не будут. Уже сейчас вопрос может стоять только о том, будут ли когда-либо украинскими Херсон, Запорожье, Харьков. Не исключено, что к следующему туру переговоров актуальным станет вопрос о том, будут ли когда-либо украинскими Чернигов, Николаев, Одесса", - написал Константинов на своей странице "ВКонтакте". По его словам, отказ Владимира Зеленского признавать российский статус Крыма и независимость народных республик Донбасса говорит о том, что с нынешней украинской властью ни о чем договориться нельзя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20220324/rubl-1779857687.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, владимир константинов, ситуация в днр и лнр