https://ria.ru/20220330/ukraina-1780905953.html

Мединский заявил о готовности Киева договариваться

Мединский заявил о готовности Киева договариваться - РИА Новости, 30.03.2022

Мединский заявил о готовности Киева договариваться

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:21

2022-03-30T16:21

2022-03-30T17:11

владимир мединский

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией."И вот вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Мединский добавил, что "они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения".Глава делегации заявил, что эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир мединский, россия, украина