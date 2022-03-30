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Мединский заявил о готовности Киева договариваться - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/ukraina-1780905953.html
Мединский заявил о готовности Киева договариваться
Мединский заявил о готовности Киева договариваться - РИА Новости, 30.03.2022
Мединский заявил о готовности Киева договариваться
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:21
2022-03-30T17:11
владимир мединский
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией."И вот вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Мединский добавил, что "они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения".Глава делегации заявил, что эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.
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владимир мединский, россия, украина
16:21 30.03.2022 (обновлено: 17:11 30.03.2022)
 
Мединский заявил о готовности Киева договариваться

Мединский: Украина обязуется проводить военные учения только по согласию стран-гарантов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией.
"И вот вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Мединский добавил, что "они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения".
Глава делегации заявил, что эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир МединскийРоссияУкраина
 
 
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