16:21 30.03.2022 (обновлено: 17:11 30.03.2022)
Мединский заявил о готовности Киева договариваться
Мединский: Украина обязуется проводить военные учения только по согласию стран-гарантов
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией.
"И вот вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Мединский добавил, что "они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения".
Глава делегации заявил, что эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.