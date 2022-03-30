https://ria.ru/20220330/ukraina-1780902059.html

Кулеба рассказал, что из соображений безопасности спит в разных местах

Кулеба рассказал, что из соображений безопасности спит в разных местах - РИА Новости, 30.03.2022

Кулеба рассказал, что из соображений безопасности спит в разных местах

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба из соображений безопасности никогда не работает в одном и том же офисе два дня подряд и постоянно спит в разных местах,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:10

2022-03-30T16:10

2022-03-30T16:13

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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба из соображений безопасности никогда не работает в одном и том же офисе два дня подряд и постоянно спит в разных местах, сообщает немецкое издание Stern, взявшее интервью у политика."Сплю плохо, просыпаюсь по два-три раза за ночь. Из-за воздушной тревоги", - сказал министр в интервью.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776349954.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс