https://ria.ru/20220330/ukraina-1780900414.html

Москалькова прокомментировала инициативу Рады о запрете РПЦ

Москалькова прокомментировала инициативу Рады о запрете РПЦ - РИА Новости, 30.03.2022

Москалькова прокомментировала инициативу Рады о запрете РПЦ

Предложение о запрете на деятельность РПЦ на Украине – это покушение на свободу вероисповедания, оно не подлежит никакой оценке, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:02

2022-03-30T16:02

2022-03-30T16:24

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Предложение о запрете на деятельность РПЦ на Украине – это покушение на свободу вероисповедания, оно не подлежит никакой оценке, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В Верховную раду Украины 29 марта был внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, изъятии недвижимости и иного имущества."Если говорить с точки зрения закона, то этот нормативный акт противоречит всем международным нормам и принципам, с точки зрения нравственности и морали, то это вообще не подлежит никакой оценке. Потому что это покушение права на свободу вероисповедания, права на свой жизненный путь, свои взгляды, и это совершенно недопустимо", - сказала Москалькова журналистам.Она напомнила, что во Всеобщей декларации прав человека 1948 года прописан принцип о том, что у каждого есть право иметь свое имущество и оно не может быть изъято во внесудебном порядке."Мы видим по юридическим лицам и физическим лицам совершеннейшее крушение механизмов защиты международно установленных прав человека. И это, надеюсь, получит оценку Верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара Совета Европы по правам человека, потому что это совершенно недопустимо", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220330/upts-1780776778.html

https://ria.ru/20220310/ugroza-1777548256.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, совет европы, верховная рада украины, оон