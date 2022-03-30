https://ria.ru/20220330/ukraina-1780900414.html
Москалькова прокомментировала инициативу Рады о запрете РПЦ
Москалькова прокомментировала инициативу Рады о запрете РПЦ - РИА Новости, 30.03.2022
Москалькова прокомментировала инициативу Рады о запрете РПЦ
Предложение о запрете на деятельность РПЦ на Украине – это покушение на свободу вероисповедания, оно не подлежит никакой оценке, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:02
2022-03-30T16:02
2022-03-30T16:24
в мире
совет европы
верховная рада украины
оон
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Предложение о запрете на деятельность РПЦ на Украине – это покушение на свободу вероисповедания, оно не подлежит никакой оценке, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В Верховную раду Украины 29 марта был внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, изъятии недвижимости и иного имущества."Если говорить с точки зрения закона, то этот нормативный акт противоречит всем международным нормам и принципам, с точки зрения нравственности и морали, то это вообще не подлежит никакой оценке. Потому что это покушение права на свободу вероисповедания, права на свой жизненный путь, свои взгляды, и это совершенно недопустимо", - сказала Москалькова журналистам.Она напомнила, что во Всеобщей декларации прав человека 1948 года прописан принцип о том, что у каждого есть право иметь свое имущество и оно не может быть изъято во внесудебном порядке."Мы видим по юридическим лицам и физическим лицам совершеннейшее крушение механизмов защиты международно установленных прав человека. И это, надеюсь, получит оценку Верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара Совета Европы по правам человека, потому что это совершенно недопустимо", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20220330/upts-1780776778.html
https://ria.ru/20220310/ugroza-1777548256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет европы, верховная рада украины, оон
16:02 30.03.2022 (обновлено: 16:24 30.03.2022)
Москалькова прокомментировала инициативу Рады о запрете РПЦ
Москалькова назвала идею Рады о запрете РПЦ покушением на свободу вероисповедания
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Предложение о запрете на деятельность РПЦ на Украине – это покушение на свободу вероисповедания, оно не подлежит никакой оценке, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В Верховную раду
Украины 29 марта был внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви
, изъятии недвижимости и иного имущества.
"Если говорить с точки зрения закона, то этот нормативный акт противоречит всем международным нормам и принципам, с точки зрения нравственности и морали, то это вообще не подлежит никакой оценке. Потому что это покушение права на свободу вероисповедания, права на свой жизненный путь, свои взгляды, и это совершенно недопустимо", - сказала Москалькова журналистам.
Она напомнила, что во Всеобщей декларации прав человека 1948 года прописан принцип о том, что у каждого есть право иметь свое имущество и оно не может быть изъято во внесудебном порядке.
"Мы видим по юридическим лицам и физическим лицам совершеннейшее крушение механизмов защиты международно установленных прав человека. И это, надеюсь, получит оценку Верховного комиссара ООН
по правам человека, комиссара Совета Европы
по правам человека, потому что это совершенно недопустимо", - добавила Москалькова.