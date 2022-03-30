https://ria.ru/20220330/ukraina-1780879501.html
В Таллине заявили, что восстанавливать Украину нужно за счет России
В Таллине заявили, что восстанавливать Украину нужно за счет России - РИА Новости, 30.03.2022
В Таллине заявили, что восстанавливать Украину нужно за счет России
Эстония считает, что восстанавливать Украину надо на российские деньги от доходов за поставки нефти и газа, в связи с чем предлагает временно депонировать... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:01
2022-03-30T15:01
2022-03-30T15:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эстония
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106674/47/1066744760_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_b53973522c4d28ad2eeab857b5ae13fb.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар - РИА Новости. Эстония считает, что восстанавливать Украину надо на российские деньги от доходов за поставки нефти и газа, в связи с чем предлагает временно депонировать выплаты Евросоюза России за поставки энергоносителей, сообщила в среду министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. По ее словам, цена действий на Украине для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети."Но для того, чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию заплатить за то, что было сделано на Украине, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии предложила временно депонировать платежи за газ и нефть в Россию и использовать их на восстановление Украины", - сказала Лийметс на брифинге в Таллине.Глава МИД также сообщила, что в связи с событиями на Украине Эстония продолжит работу по трем направлениям - это поддержка Украины, усиление политической и экономической изоляции России, а также укрепление собственной безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778752918.html
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780845644.html
эстония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106674/47/1066744760_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_389f7bb1dddeff18eb57974ad5661370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, украина, ситуация в днр и лнр
В Таллине заявили, что восстанавливать Украину нужно за счет России
Глава МИД Эстонии Лийметс заявила, что восстанавливать Украину нужно за счет России
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар - РИА Новости. Эстония считает, что восстанавливать Украину надо на российские деньги от доходов за поставки нефти и газа, в связи с чем предлагает временно депонировать выплаты Евросоюза России за поставки энергоносителей, сообщила в среду министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. По ее словам, цена действий на Украине для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети.
"Но для того, чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию
заплатить за то, что было сделано на Украине
, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии
предложила временно депонировать платежи за газ и нефть в Россию и использовать их на восстановление Украины", - сказала Лийметс на брифинге в Таллине
.
Глава МИД также сообщила, что в связи с событиями на Украине Эстония продолжит работу по трем направлениям - это поддержка Украины, усиление политической и экономической изоляции России, а также укрепление собственной безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.