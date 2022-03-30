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Германия готова дать гарантии безопасности Украине, заявили в Берлине - РИА Новости, 30.03.2022
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Германия готова дать гарантии безопасности Украине, заявили в Берлине
Германия готова дать гарантии безопасности Украине, заявили в Берлине - РИА Новости, 30.03.2022
Германия готова дать гарантии безопасности Украине, заявили в Берлине
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Олаф Шольц в переговорах с Владимиром Зеленским обсуждал вопрос гарантий... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:29
2022-03-30T20:53
в мире
германия
украина
олаф шольц
владимир зеленский
россия
турция
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Олаф Шольц в переговорах с Владимиром Зеленским обсуждал вопрос гарантий безопасности, Германия в целом готова к этому."Канцлер сигнализировал (в переговорах) общую готовность. …Германия готова действовать как гарант безопасности", - сказал Хебештрайт на брифинге. Он отметил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле. "Я не буду это оценивать. Нужно проявлять сдержанность", - пояснил он. Официальный представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что переговоры Украины и России еще продолжаются, именно две стороны вырабатывают договоренности.В Стамбуле во вторник прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Он также заявил, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Мединский заявил, что встреча Путина с Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850416.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский, россия, турция, ситуация в днр и лнр
14:29 30.03.2022 (обновлено: 20:53 30.03.2022)
 
Германия готова дать гарантии безопасности Украине, заявили в Берлине

Кабмин Германии заявил о готовности к гарантиям безопасности Украине

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Олаф Шольц в переговорах с Владимиром Зеленским обсуждал вопрос гарантий безопасности, Германия в целом готова к этому.
"Канцлер сигнализировал (в переговорах) общую готовность. …Германия готова действовать как гарант безопасности", - сказал Хебештрайт на брифинге. Он отметил, что Берлин пока не будет давать оценку итогам переговоров Украины и России в Стамбуле. "Я не буду это оценивать. Нужно проявлять сдержанность", - пояснил он. Официальный представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что переговоры Украины и России еще продолжаются, именно две стороны вырабатывают договоренности.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:12
Мединский разъяснит СМИ итоги переговоров с Киевом, заявил Песков
В Стамбуле во вторник прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Он также заявил, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Мединский заявил, что встреча Путина с Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 12:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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