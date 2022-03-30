https://ria.ru/20220330/ukraina-1780856284.html

Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан

Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан - РИА Новости, 30.03.2022

Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой Запада создать РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:36

2022-03-30T13:36

2022-03-30T13:36

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

афганистан

сергей лавров

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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой Запада создать второй Афганистан."Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь", - заявил министр.Встреча министров иностранных дел РФ и Пакистана состоялась в Китае в ходе заседания третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.

https://ria.ru/20220330/oruzhie-1780797223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, китай, пакистан, украина, афганистан, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)