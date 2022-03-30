https://ria.ru/20220330/ukraina-1780856284.html
Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан
Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан - РИА Новости, 30.03.2022
Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан
Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой Запада создать РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:36
2022-03-30T13:36
2022-03-30T13:36
обострение ситуации в днр и лнр
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афганистан
сергей лавров
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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой Запада создать второй Афганистан."Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь", - заявил министр.Встреча министров иностранных дел РФ и Пакистана состоялась в Китае в ходе заседания третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
https://ria.ru/20220330/oruzhie-1780797223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, пакистан, украина, афганистан, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан
Глава МИД Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан