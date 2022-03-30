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Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/ukraina-1780856284.html
Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан
Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан - РИА Новости, 30.03.2022
Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан
Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой Запада создать РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:36
2022-03-30T13:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
китай
пакистан
украина
афганистан
сергей лавров
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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой Запада создать второй Афганистан."Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь", - заявил министр.Встреча министров иностранных дел РФ и Пакистана состоялась в Китае в ходе заседания третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
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в мире, россия, китай, пакистан, украина, афганистан, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:36 30.03.2022
 
Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан

Глава МИД Лавров обвинил Запад в попытках сделать из Украины второй Афганистан

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой Запада создать второй Афганистан.
"Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь", - заявил министр.
Встреча министров иностранных дел РФ и Пакистана состоялась в Китае в ходе заседания третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 09:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Джонсон хочет поставить Украине "более смертоносное" оружие, сообщили СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКитайПакистанУкраинаАфганистанСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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