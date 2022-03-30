https://ria.ru/20220330/ukraina-1780847597.html
В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно
В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно - РИА Новости, 30.03.2022
В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине: "Сталинградов в календаре нет и быть не должно". РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:02
2022-03-30T13:02
2022-03-30T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине: "Сталинградов в календаре нет и быть не должно"."Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное - здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась", - сказал он журналистам."Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам", - добавил он.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, дмитрий песков, украина
13:02 30.03.2022 (обновлено: 13:10 30.03.2022)
В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно
Пресс-секретарь Путина Песков считает, что в ситуации на Украине нет места эмоциям
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине: "Сталинградов в календаре нет и быть не должно".
"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное - здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась", - сказал он журналистам.
"Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам", - добавил он.