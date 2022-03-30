https://ria.ru/20220330/ukraina-1780847597.html

В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно

В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно - РИА Новости, 30.03.2022

В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине: "Сталинградов в календаре нет и быть не должно". РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:02

2022-03-30T13:02

2022-03-30T13:10

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине: "Сталинградов в календаре нет и быть не должно"."Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное - здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась", - сказал он журналистам."Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам", - добавил он.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, дмитрий песков, украина