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В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/ukraina-1780847597.html
В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно
В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно - РИА Новости, 30.03.2022
В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине: "Сталинградов в календаре нет и быть не должно". РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:02
2022-03-30T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине: "Сталинградов в календаре нет и быть не должно"."Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное - здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась", - сказал он журналистам."Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам", - добавил он.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, дмитрий песков, украина
13:02 30.03.2022 (обновлено: 13:10 30.03.2022)
 
В Кремле считают, что "Сталинградов" на Украине быть не должно

Пресс-секретарь Путина Песков считает, что в ситуации на Украине нет места эмоциям

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Ударный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ударный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы идти до конца на Украине: "Сталинградов в календаре нет и быть не должно".
"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное - здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась", - сказал он журналистам.
"Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам", - добавил он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДмитрий ПесковУкраина
 
 
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