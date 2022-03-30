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Washington Post счел тактику обороны украинских городов опасной для жителей - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/ukraina-1780843126.html
Washington Post счел тактику обороны украинских городов опасной для жителей
Washington Post счел тактику обороны украинских городов опасной для жителей - РИА Новости, 30.03.2022
Washington Post счел тактику обороны украинских городов опасной для жителей
Украинские войска размещают военную технику в жилых кварталах городов в попытках противостоять Вооруженным силам РФ, что угрожает жизням мирных жителей, пишет... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:47
2022-03-30T12:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
владимир путин
украина
киев
россия
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска размещают военную технику в жилых кварталах городов в попытках противостоять Вооруженным силам РФ, что угрожает жизням мирных жителей, пишет газета Washington Post со ссылкой на мнения экспертов и журналистов.Как пишет издание, его журналисты, находящиеся в Киеве, последний месяц наблюдали, как украинские войска размещали противотанковые ракеты, зенитные установки, бронетранспортеры для перевозки личного состава около жилых домов, а КПП с вооруженными людьми, коробки с "коктейлями Молотова", баррикады из шин выкладывались не только на городских магистралях, но и на улицах жилых кварталов.По мнению экспертов, подобная стратегия украинских военных может ослабить позиции Запада и Украины в их усилиях по привлечению России к ответственности за жертвы среди мирного населения и "военные преступления"."Если там (в жилых кварталах) есть военное оборудование и Россия говорит, что они ведут атаки по военной технике, то это подрывает утверждение, что они намеренно атакуют гражданские объекты и мирное население", - заявил изданию исследователь кризисов и конфликтов в правозащитной организации Human Rights Watch Ричард Вейр.Он добавил, что если украинские военные не выведут свои силы и технику из густонаселенных районов, либо вывезут оттуда гражданское население, то можно считать, что они нарушают законы войны."Потому что то, что они делают, ставит под угрозу мирных жителей. Так как любые военные объекты являются законными целями (атаки)", - отметил эксперт.Профессор международного права в университете Мидлсекс в Лондоне Уильям Шабаст акже выразил мнение, что "перенос поля боя в жилые кварталы", которое осуществляют украинские военные, увеличивает опасность для мирного населения.Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в ответ на запрос от издания заявил, что военная доктрина Украины предусматривает принцип "тотальной защиты". Он пояснил, что это принцип дает право отрядам территориальной обороны защищать свои дома, которые в основном находятся в густонаселенных жилых кварталах."Мы не можем помешать нашим гражданам защищать свои дома, свободы, ценности, как они их понимают", - приводит издание комментарий Арестовича.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html
https://ria.ru/20220330/oruzhie-1780797223.html
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , владимир путин, украина, киев, россия, human rights watch
12:47 30.03.2022
 
Washington Post счел тактику обороны украинских городов опасной для жителей

Washington Post счел тактику обороны украинских городов опасной для мирных жителей

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска размещают военную технику в жилых кварталах городов в попытках противостоять Вооруженным силам РФ, что угрожает жизням мирных жителей, пишет газета Washington Post со ссылкой на мнения экспертов и журналистов.
Как пишет издание, его журналисты, находящиеся в Киеве, последний месяц наблюдали, как украинские войска размещали противотанковые ракеты, зенитные установки, бронетранспортеры для перевозки личного состава около жилых домов, а КПП с вооруженными людьми, коробки с "коктейлями Молотова", баррикады из шин выкладывались не только на городских магистралях, но и на улицах жилых кварталов.
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По мнению экспертов, подобная стратегия украинских военных может ослабить позиции Запада и Украины в их усилиях по привлечению России к ответственности за жертвы среди мирного населения и "военные преступления".
"Если там (в жилых кварталах) есть военное оборудование и Россия говорит, что они ведут атаки по военной технике, то это подрывает утверждение, что они намеренно атакуют гражданские объекты и мирное население", - заявил изданию исследователь кризисов и конфликтов в правозащитной организации Human Rights Watch Ричард Вейр.
Он добавил, что если украинские военные не выведут свои силы и технику из густонаселенных районов, либо вывезут оттуда гражданское население, то можно считать, что они нарушают законы войны.
"Потому что то, что они делают, ставит под угрозу мирных жителей. Так как любые военные объекты являются законными целями (атаки)", - отметил эксперт.
Профессор международного права в университете Мидлсекс в Лондоне Уильям Шабаст акже выразил мнение, что "перенос поля боя в жилые кварталы", которое осуществляют украинские военные, увеличивает опасность для мирного населения.
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в ответ на запрос от издания заявил, что военная доктрина Украины предусматривает принцип "тотальной защиты". Он пояснил, что это принцип дает право отрядам территориальной обороны защищать свои дома, которые в основном находятся в густонаселенных жилых кварталах.
"Мы не можем помешать нашим гражданам защищать свои дома, свободы, ценности, как они их понимают", - приводит издание комментарий Арестовича.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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