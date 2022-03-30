Украина сама должна определять условия прекращения огня, заявили в ЕС
Представитель ЕС Стано заявил, что Украина сама должна определять условия прекращения огня
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. В ЕС считают, что Украина сама должна определять условия для прекращения огня, союз поддержит ее усилия по прекращению конфликта, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
"Мы занимаем четкую позицию: Россия должна прекратить военную агрессию, незамедлительно и без предварительных условий вывести все свои силы и технику из Украины. Что касается условий прекращения огня, то решать должна Украина", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что ЕС готов поддержать усилия Украины по прекращению конфликта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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