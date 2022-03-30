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ЕС заявил, что поддерживает все усилия по прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/ukraina-1780828659.html
ЕС заявил, что поддерживает все усилия по прекращению конфликта на Украине
ЕС заявил, что поддерживает все усилия по прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
ЕС заявил, что поддерживает все усилия по прекращению конфликта на Украине
ЕС поддерживает все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта на Украине, ожидает их реализации, сообщил РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:58
2022-03-30T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
евросоюз
украина
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. ЕС поддерживает все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта на Украине, ожидает их реализации, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, комментируя итоги прошедших накануне в Турции переговоров РФ и Украины."Мы поддерживаем все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта. Состоялось несколько раундов переговоров, мы ожидаем реализации (их итогов – ред.), а также реальных изменений на земле", - сказал собеседник агентства.
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евросоюз, украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
11:58 30.03.2022 (обновлено: 12:04 30.03.2022)
 
ЕС заявил, что поддерживает все усилия по прекращению конфликта на Украине

ЕС заявил, что поддерживает все содержательные усилия по прекращению конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. ЕС поддерживает все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта на Украине, ожидает их реализации, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, комментируя итоги прошедших накануне в Турции переговоров РФ и Украины.
"Мы поддерживаем все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта. Состоялось несколько раундов переговоров, мы ожидаем реализации (их итогов – ред.), а также реальных изменений на земле", - сказал собеседник агентства.
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