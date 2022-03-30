https://ria.ru/20220330/ukraina-1780828659.html

ЕС заявил, что поддерживает все усилия по прекращению конфликта на Украине

ЕС заявил, что поддерживает все усилия по прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 30.03.2022

ЕС заявил, что поддерживает все усилия по прекращению конфликта на Украине

ЕС поддерживает все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта на Украине, ожидает их реализации, сообщил РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:58

2022-03-30T11:58

2022-03-30T12:04

обострение ситуации в днр и лнр

евросоюз

украина

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ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. ЕС поддерживает все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта на Украине, ожидает их реализации, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, комментируя итоги прошедших накануне в Турции переговоров РФ и Украины."Мы поддерживаем все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта. Состоялось несколько раундов переговоров, мы ожидаем реализации (их итогов – ред.), а также реальных изменений на земле", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220330/nadezhda-1780757689.html

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр