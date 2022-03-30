https://ria.ru/20220330/ukraina-1780827165.html

Киев в борьбе с УПЦ ждет поражение, заявил глава Крыма

Киев в борьбе с УПЦ ждет поражение, заявил глава Крыма - РИА Новости, 30.03.2022

Киев в борьбе с УПЦ ждет поражение, заявил глава Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские власти, которые начали борьбу с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), ждет поражение и позор. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:53

2022-03-30T11:53

2022-03-30T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские власти, которые начали борьбу с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), ждет поражение и позор.В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния."Конец у богоборцев всегда одинаковый – поражение и позор. Проверено историей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, УПЦ – крупнейшая конфессия Украины."У кого-то еще остались сомнения, что Россия освобождает украинский народ от абсолютного зла? Оно выращено в идеологических лабораториях западных спецслужб, накачано ненавистью и вооружено до зубов, его цель – уничтожение наших общих ценностей, всего, что веками связывает наши народы, всего, что нам дорого. Поэтому - только демилитаризация, денацификация и суд над нацистскими преступниками. Поэтому – только Победа", - добавил Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20220310/ugroza-1777548256.html

https://ria.ru/20220330/upts-1780776778.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, владимир легойда, россия, украина, верховная рада украины, московский патриархат, украинская православная церковь