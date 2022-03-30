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Киев в борьбе с УПЦ ждет поражение, заявил глава Крыма - РИА Новости, 30.03.2022
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Киев в борьбе с УПЦ ждет поражение, заявил глава Крыма
Киев в борьбе с УПЦ ждет поражение, заявил глава Крыма - РИА Новости, 30.03.2022
Киев в борьбе с УПЦ ждет поражение, заявил глава Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские власти, которые начали борьбу с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), ждет поражение и позор. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:53
2022-03-30T11:53
в мире
владимир путин
владимир легойда
россия
украина
верховная рада украины
московский патриархат
украинская православная церковь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские власти, которые начали борьбу с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), ждет поражение и позор.В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния."Конец у богоборцев всегда одинаковый – поражение и позор. Проверено историей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, УПЦ – крупнейшая конфессия Украины."У кого-то еще остались сомнения, что Россия освобождает украинский народ от абсолютного зла? Оно выращено в идеологических лабораториях западных спецслужб, накачано ненавистью и вооружено до зубов, его цель – уничтожение наших общих ценностей, всего, что веками связывает наши народы, всего, что нам дорого. Поэтому - только демилитаризация, денацификация и суд над нацистскими преступниками. Поэтому – только Победа", - добавил Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
https://ria.ru/20220310/ugroza-1777548256.html
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в мире, владимир путин, владимир легойда, россия, украина, верховная рада украины, московский патриархат, украинская православная церковь
11:53 30.03.2022
 
Киев в борьбе с УПЦ ждет поражение, заявил глава Крыма

Глава Крыма Аксенов заявил, что Киев в борьбе с УПЦ ждет поражение и позор

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские власти, которые начали борьбу с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), ждет поражение и позор.
В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:24Религия
В РПЦ считают угрозу клиру УПЦ реальной, сообщил источник
"Конец у богоборцев всегда одинаковый – поражение и позор. Проверено историей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, УПЦ – крупнейшая конфессия Украины.
"У кого-то еще остались сомнения, что Россия освобождает украинский народ от абсолютного зла? Оно выращено в идеологических лабораториях западных спецслужб, накачано ненавистью и вооружено до зубов, его цель – уничтожение наших общих ценностей, всего, что веками связывает наши народы, всего, что нам дорого. Поэтому - только демилитаризация, денацификация и суд над нацистскими преступниками. Поэтому – только Победа", - добавил Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
Киев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 00:33Религия
Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ
 
В миреВладимир ПутинВладимир ЛегойдаРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныМосковский ПатриархатУкраинская православная церковь
 
 
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