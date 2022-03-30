https://ria.ru/20220330/ukraina-1780818450.html

За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ

За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ - РИА Новости, 30.03.2022

За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ

За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:12

2022-03-30T11:12

2022-03-30T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета и 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

россия

украина

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Минобороны РФ об уничтожении складов с горючим и вооружением ВСУ За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-30T11:12 true PT3M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины