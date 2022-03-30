https://ria.ru/20220330/ukraina-1780818450.html
За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ
За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ - РИА Новости, 30.03.2022
За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ
За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:12
2022-03-30T11:12
2022-03-30T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета и 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ об уничтожении складов с горючим и вооружением ВСУ
За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-30T11:12
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PT3M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
11:12 30.03.2022 (обновлено: 12:18 30.03.2022)
За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ
ВС России уничтожили 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ за время спецоперации
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета и 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.