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За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/ukraina-1780818450.html
За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ
За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ - РИА Новости, 30.03.2022
За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ
За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:12
2022-03-30T12:18
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета и 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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Минобороны РФ об уничтожении складов с горючим и вооружением ВСУ
За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
11:12 30.03.2022 (обновлено: 12:18 30.03.2022)
 
За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ

ВС России уничтожили 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ за время спецоперации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета и 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.
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