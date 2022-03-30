https://ria.ru/20220330/uchebnik-1780856422.html

Украинские учебники нацелены на ненависть к России, заявил Кравцов

Украинские учебники нацелены на ненависть к России, заявил Кравцов - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские учебники нацелены на ненависть к России, заявил Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:36

2022-03-30T13:36

2022-03-30T13:36

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россия

украина

сергей кравцов

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России"."Мы проанализировали более 300 учебников и учебных пособий. Учебники начальной школы, основной, старшей, и увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду. Нацеливали детей на ненависть к России целенаправленно. Мы никогда не допустим, чтобы в российских учебниках по истории, географии были искажены факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине", - сказал Кравцов на пресс-конференции на тему "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".По словам министра, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней.Кравцов отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретённые знания для характеристики нацистов и бандеровцев.Как добавил министр, анализ учебников продолжится.

https://ria.ru/20220328/obstrel-1780452283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сергей кравцов