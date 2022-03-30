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Украинские учебники нацелены на ненависть к России, заявил Кравцов - РИА Новости, 30.03.2022
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Украинские учебники нацелены на ненависть к России, заявил Кравцов
Украинские учебники нацелены на ненависть к России, заявил Кравцов - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские учебники нацелены на ненависть к России, заявил Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:36
2022-03-30T13:36
в мире
россия
украина
сергей кравцов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России"."Мы проанализировали более 300 учебников и учебных пособий. Учебники начальной школы, основной, старшей, и увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду. Нацеливали детей на ненависть к России целенаправленно. Мы никогда не допустим, чтобы в российских учебниках по истории, географии были искажены факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине", - сказал Кравцов на пресс-конференции на тему "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".По словам министра, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней.Кравцов отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретённые знания для характеристики нацистов и бандеровцев.Как добавил министр, анализ учебников продолжится.
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в мире, россия, украина, сергей кравцов
13:36 30.03.2022
 
Украинские учебники нацелены на ненависть к России, заявил Кравцов

Кравцов об украинских учебниках: в детях воспитывали ненависть к России

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России".
"Мы проанализировали более 300 учебников и учебных пособий. Учебники начальной школы, основной, старшей, и увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду. Нацеливали детей на ненависть к России целенаправленно. Мы никогда не допустим, чтобы в российских учебниках по истории, географии были искажены факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине", - сказал Кравцов на пресс-конференции на тему "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".
По словам министра, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней.
Кравцов отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретённые знания для характеристики нацистов и бандеровцев.
Как добавил министр, анализ учебников продолжится.
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