https://ria.ru/20220330/tseny-1780955148.html

В России подешевели огурцы и помидоры

В России подешевели огурцы и помидоры - РИА Новости, 30.03.2022

В России подешевели огурцы и помидоры

Рост цен на репчатый лук в России ускорились - он подорожал за период с 19 по 25 марта на 18,28% против 13,65% неделей ранее, при этом огурцы и помидоры... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:15

2022-03-30T19:15

2022-03-30T19:15

продукты

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

цены

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Рост цен на репчатый лук в России ускорились - он подорожал за период с 19 по 25 марта на 18,28% против 13,65% неделей ранее, при этом огурцы и помидоры подешевели, говорится в сообщении Росстата.По информации Росстата, с 19 по 25 марта плодоовощная продукция в среднем подорожала на 2,7% (после роста на 3,8% неделей ранее). Цены на картофель, капусту, лук, свеклу и морковь ускорились. Так, репчатый лук подорожал на 18,3%, капуста – на 15,9%, морковь – на 11,5%, свекла – на 9,5%, картофель – на 4,1%. На предыдущей отчетной неделе лук вырос в цене на 13,65%, капуста – на 6,4%, морковь – на 5,6%, свекла – на 5,2%, картофель – на 3,1%.В тоже время на неделе с 19 по 25 марта подешевели огурцы - на 7,22% (против 6,6% неделей ранее) и помидоры - на 0,72% (рост на 8,2% неделей ранее). Рост цен на яблоки чуть замедлился - они подорожали на 3,7% против роста цен на 3,9% неделей ранее, на бананы также замедлился – их стоимость выросла на 3% против 7,83% за прошлый отчетный период.В комментарии к публикации Росстат указал, что на динамику инфляции за неделю с 19 по 25 марта, которая составила 1,16% против 1,93% неделей ранее, оказало замедление темпов удорожания плодоовощной продукции."Это связано с тем, что четыре вида плодоовощной продукции – огурцы, помидоры, яблоки и бананы, совокупная доля которых в структуре потребительских расходов домохозяйств составляет 2,038% – на прошедшей неделе подешевели или снизили темпы роста цен. Поэтому ускорение роста цен на картофель, капусту, лук, свеклу и морковь, доля которых в структуре потребительских расходов населения в сумме составляет 0,912%, не смогло изменить общего тренда", - говорится в сообщении статистического ведомства.

https://ria.ru/20220328/produkty-1780486217.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/sakhar-1780626826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, цены