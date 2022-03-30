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Туск обеспокоен повышением цен на хлеб из-за конфронтации Польши с ЕК - РИА Новости, 30.03.2022
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Туск обеспокоен повышением цен на хлеб из-за конфронтации Польши с ЕК
Туск обеспокоен повышением цен на хлеб из-за конфронтации Польши с ЕК - РИА Новости, 30.03.2022
Туск обеспокоен повышением цен на хлеб из-за конфронтации Польши с ЕК
Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск обеспокоен тем, что конфронтация властей страны с Еврокомиссией... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:48
2022-03-30T13:48
в мире
дональд туск
польша
еврокомиссия
чехия
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ВАРШАВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск обеспокоен тем, что конфронтация властей страны с Еврокомиссией значительно повышает цены на хлеб."Вызывают большую обеспокоенность прогнозы, что хлеб - и это скорее самый дешевый - может стоить до 10 злотых (около 2,4 доллара) в конце этого года. Волосы поднимаются на голове, потому что мы понимаем, что это значит для полек и поляков везде без исключения", - сказал Туск журналистам в среду.Он считает, что рост цен на сельхозпродукцию обусловлен тем, что Польша обязана платить штрафы на общую сумму 1,5 миллиона евро в день за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей и отказ от прекращения добычи угля в шахте Туров на границе с Чехией."Я хотел бы обратиться к правительству, чтобы они как можно скорее забрали из Европы все деньги, которые нас там ждут. Эти деньги можно было бы использовать на дофинансирование покупки удобрений. Нет никакого объяснения тому, что по нескольким вопросам правительство PiS (Правящая партия Польши "Право и справедливость) делает все, чтобы эти деньги из Польши уплыли", - сказал Туск.
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в мире, дональд туск, польша, еврокомиссия, чехия
13:48 30.03.2022
 
Туск обеспокоен повышением цен на хлеб из-за конфронтации Польши с ЕК

Экс-премьер Польши Туск обеспокоен повышением цен на хлеб из-за конфронтации страны с ЕК

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкХлеб
Хлеб - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ВАРШАВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск обеспокоен тем, что конфронтация властей страны с Еврокомиссией значительно повышает цены на хлеб.
"Вызывают большую обеспокоенность прогнозы, что хлеб - и это скорее самый дешевый - может стоить до 10 злотых (около 2,4 доллара) в конце этого года. Волосы поднимаются на голове, потому что мы понимаем, что это значит для полек и поляков везде без исключения", - сказал Туск журналистам в среду.
Он считает, что рост цен на сельхозпродукцию обусловлен тем, что Польша обязана платить штрафы на общую сумму 1,5 миллиона евро в день за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей и отказ от прекращения добычи угля в шахте Туров на границе с Чехией.
"Я хотел бы обратиться к правительству, чтобы они как можно скорее забрали из Европы все деньги, которые нас там ждут. Эти деньги можно было бы использовать на дофинансирование покупки удобрений. Нет никакого объяснения тому, что по нескольким вопросам правительство PiS (Правящая партия Польши "Право и справедливость) делает все, чтобы эти деньги из Польши уплыли", - сказал Туск.
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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