В ГД предложили созвать трибунал по преступлениям украинских националистов
Депутат ГД Шеремет предложил созвать трибунал по преступлениям украинских националистов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил созвать международный трибунал по военным преступлениям украинских националистов.
Ранее глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что ООН призывает полностью расследовать ситуацию с видео, на котором украинские военные простреливают ноги взятым в плен российским солдатам.
"Одного расследования здесь недостаточно. Нужно созвать международный трибунал и привлечь украинских военных и националистов к ответу за все их преступления против мирных граждан и военнопленных", - сказал РИА Новости Шеремет.
"Рано или поздно наказание всех неминуемо настигнет. Никто не скроется от возмездия", - подчеркнул депутат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.