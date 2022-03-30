Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT
Глава МИД Украины Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ФРГ закрыть порты для российского экспорта и импорта, отключить все банки РФ от системы SWIFT и немедленно прекратить все поставки газа, нефти и угля, сообщило немецкое издание Stern, взявшее интервью у политика.
Политик также заявил, что "некоторые западные страны" находят отговорки, чтобы в чем-то не помогать Украине. "Это у них действительно превосходно получается", - сказал Кулеба.
По словам дипломата, Германия "боится идти на экономические жертвы".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.