Рейтинг@Mail.ru
Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/swift-1780908987.html
Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT
Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT - РИА Новости, 30.03.2022
Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ФРГ закрыть порты для российского экспорта и импорта, отключить все банки РФ от системы SWIFT и немедленно прекратить... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:30
2022-03-30T16:30
в мире
владимир путин
украина
россия
германия
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ФРГ закрыть порты для российского экспорта и импорта, отключить все банки РФ от системы SWIFT и немедленно прекратить все поставки газа, нефти и угля, сообщило немецкое издание Stern, взявшее интервью у политика."Отказ от поддержки в адрес России не означает автоматически оказание поддержки Украине. Пока идет война, ваша страна должна делать для нас больше", - сказал министр.Политик также заявил, что "некоторые западные страны" находят отговорки, чтобы в чем-то не помогать Украине. "Это у них действительно превосходно получается", - сказал Кулеба.По словам дипломата, Германия "боится идти на экономические жертвы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/problemy-1780883885.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_914fed82fa2ad79efd2e1c64f1d872a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, германия, дмитрий кулеба
16:30 30.03.2022
 
Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT

Глава МИД Украины Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ФРГ закрыть порты для российского экспорта и импорта, отключить все банки РФ от системы SWIFT и немедленно прекратить все поставки газа, нефти и угля, сообщило немецкое издание Stern, взявшее интервью у политика.
"Отказ от поддержки в адрес России не означает автоматически оказание поддержки Украине. Пока идет война, ваша страна должна делать для нас больше", - сказал министр.
Политик также заявил, что "некоторые западные страны" находят отговорки, чтобы в чем-то не помогать Украине. "Это у них действительно превосходно получается", - сказал Кулеба.
По словам дипломата, Германия "боится идти на экономические жертвы".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 15:11
В Германии возникли проблемы из-за отключения от SWIFT российских банков
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияГерманияДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала