https://ria.ru/20220330/swift-1780908987.html

Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT

Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT - РИА Новости, 30.03.2022

Кулеба призвал Германию отключить все российские банки от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ФРГ закрыть порты для российского экспорта и импорта, отключить все банки РФ от системы SWIFT и немедленно прекратить... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:30

2022-03-30T16:30

2022-03-30T16:30

в мире

владимир путин

украина

россия

германия

дмитрий кулеба

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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ФРГ закрыть порты для российского экспорта и импорта, отключить все банки РФ от системы SWIFT и немедленно прекратить все поставки газа, нефти и угля, сообщило немецкое издание Stern, взявшее интервью у политика."Отказ от поддержки в адрес России не означает автоматически оказание поддержки Украине. Пока идет война, ваша страна должна делать для нас больше", - сказал министр.Политик также заявил, что "некоторые западные страны" находят отговорки, чтобы в чем-то не помогать Украине. "Это у них действительно превосходно получается", - сказал Кулеба.По словам дипломата, Германия "боится идти на экономические жертвы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/problemy-1780883885.html

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россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, россия, германия, дмитрий кулеба