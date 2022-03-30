https://ria.ru/20220330/swift-1780892285.html

Представитель Джонсона допустил расширение мер по доступу России к SWIFT

Представитель Джонсона допустил расширение мер по доступу России к SWIFT - РИА Новости, 30.03.2022

Представитель Джонсона допустил расширение мер по доступу России к SWIFT

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что возможно расширение мер в отношении России в вопросе ограничения доступа к SWIFT,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:33

2022-03-30T15:33

2022-03-30T15:54

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что возможно расширение мер в отношении России в вопросе ограничения доступа к SWIFT, передает агентство Рейтер.По его словам, если не усилить санкции в отношении РФ, то Москва научится с ними жить."Представитель Джонсона заявил, что мы можем пойти дальше в ограничении доступа РФ к платежной системе SWIFT", - говорится в сообщении агентства.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220322/swift-1779501337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, swift, великобритания