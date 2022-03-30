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США уверены, что санкции против Ирана не угрожают возвращению к СВПД - РИА Новости, 30.03.2022
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США уверены, что санкции против Ирана не угрожают возвращению к СВПД
США уверены, что санкции против Ирана не угрожают возвращению к СВПД - РИА Новости, 30.03.2022
США уверены, что санкции против Ирана не угрожают возвращению к СВПД
США уверены, что новые санкции в отношении Ирана не поставят под угрозу продолжающиеся переговоры по иранской ядерной программе, поскольку эти два явления "не... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T23:08
2022-03-30T23:08
в мире
россия
франция
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
сша
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США уверены, что новые санкции в отношении Ирана не поставят под угрозу продолжающиеся переговоры по иранской ядерной программе, поскольку эти два явления "не связаны" между собой, заявила в среду журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Нет, вовсе нет", - сказала на брифинге Бедингфилд, отвечая на вопрос о том, не опасается ли Белый дом, что введенные против Исламской Республики рестрикции могут подорвать переговорный процесс с Тегераном."В действительности, данные санкции не связаны с иранской ядерной сделкой. Они лишь демонстрируют то, о чем мы всегда заявляли - что мы будем привлекать Иран к ответственности за расширение его ракетной программой и прокси-деятельности... Это останется в силе вне зависимости от того, вернемся мы в ядерную сделку, или нет", - добавила представитель администрации США высокого ранга.Ранее днем власти США ввели санкции в отношении одного гражданина Ирана и четырех иранских компаний. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд.
https://ria.ru/20220330/iran-1780922827.html
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в мире, россия, франция, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, администрация президента сша
23:08 30.03.2022
 
США уверены, что санкции против Ирана не угрожают возвращению к СВПД

Белый дом: США уверены, что санкции против Ирана не ставят под угрозу возвращение к СВПД

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США уверены, что новые санкции в отношении Ирана не поставят под угрозу продолжающиеся переговоры по иранской ядерной программе, поскольку эти два явления "не связаны" между собой, заявила в среду журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Нет, вовсе нет", - сказала на брифинге Бедингфилд, отвечая на вопрос о том, не опасается ли Белый дом, что введенные против Исламской Республики рестрикции могут подорвать переговорный процесс с Тегераном.
"В действительности, данные санкции не связаны с иранской ядерной сделкой. Они лишь демонстрируют то, о чем мы всегда заявляли - что мы будем привлекать Иран к ответственности за расширение его ракетной программой и прокси-деятельности... Это останется в силе вне зависимости от того, вернемся мы в ядерную сделку, или нет", - добавила представитель администрации США высокого ранга.
Ранее днем власти США ввели санкции в отношении одного гражданина Ирана и четырех иранских компаний. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 17:23
Для достижения договоренности по СВПД нужно несколько дней, заявил Рябков
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
15 марта, 12:17
Переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую, заявил Лавров
 
В миреРоссияФранцияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШААдминистрация президента США
 
 
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