США уверены, что санкции против Ирана не угрожают возвращению к СВПД
Белый дом: США уверены, что санкции против Ирана не ставят под угрозу возвращение к СВПД
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США уверены, что новые санкции в отношении Ирана не поставят под угрозу продолжающиеся переговоры по иранской ядерной программе, поскольку эти два явления "не связаны" между собой, заявила в среду журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Нет, вовсе нет", - сказала на брифинге Бедингфилд, отвечая на вопрос о том, не опасается ли Белый дом, что введенные против Исламской Республики рестрикции могут подорвать переговорный процесс с Тегераном.
"В действительности, данные санкции не связаны с иранской ядерной сделкой. Они лишь демонстрируют то, о чем мы всегда заявляли - что мы будем привлекать Иран к ответственности за расширение его ракетной программой и прокси-деятельности... Это останется в силе вне зависимости от того, вернемся мы в ядерную сделку, или нет", - добавила представитель администрации США высокого ранга.
Ранее днем власти США ввели санкции в отношении одного гражданина Ирана и четырех иранских компаний. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд.