https://ria.ru/20220330/svpd-1780980039.html

США уверены, что санкции против Ирана не угрожают возвращению к СВПД

США уверены, что санкции против Ирана не угрожают возвращению к СВПД - РИА Новости, 30.03.2022

США уверены, что санкции против Ирана не угрожают возвращению к СВПД

США уверены, что новые санкции в отношении Ирана не поставят под угрозу продолжающиеся переговоры по иранской ядерной программе, поскольку эти два явления "не... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T23:08

2022-03-30T23:08

2022-03-30T23:08

в мире

россия

франция

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

сша

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США уверены, что новые санкции в отношении Ирана не поставят под угрозу продолжающиеся переговоры по иранской ядерной программе, поскольку эти два явления "не связаны" между собой, заявила в среду журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд."Нет, вовсе нет", - сказала на брифинге Бедингфилд, отвечая на вопрос о том, не опасается ли Белый дом, что введенные против Исламской Республики рестрикции могут подорвать переговорный процесс с Тегераном."В действительности, данные санкции не связаны с иранской ядерной сделкой. Они лишь демонстрируют то, о чем мы всегда заявляли - что мы будем привлекать Иран к ответственности за расширение его ракетной программой и прокси-деятельности... Это останется в силе вне зависимости от того, вернемся мы в ядерную сделку, или нет", - добавила представитель администрации США высокого ранга.Ранее днем власти США ввели санкции в отношении одного гражданина Ирана и четырех иранских компаний. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд.

https://ria.ru/20220330/iran-1780922827.html

https://ria.ru/20220315/iran-1778227214.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, франция, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, администрация президента сша