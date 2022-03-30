https://ria.ru/20220330/strimingplatforma-1780903622.html

В России запускается новая стриминговая платформа Talkme

В России запускается новая стриминговая платформа Talkme - РИА Новости, 30.03.2022

В России запускается новая стриминговая платформа Talkme

В России запускается новая стриминговая платформа Talkme для проведения лайв-трансляций (+6). Одним из инвесторов стал бизнесмен Фархад Ахмедов, который вложил... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:15

2022-03-30T16:15

2022-03-30T16:15

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 мар - Компания ООО Авигаль. В России запускается новая стриминговая платформа Talkme для проведения лайв-трансляций (+6). Одним из инвесторов стал бизнесмен Фархад Ахмедов, который вложил 100 млн рублей в развитие проекта.Цель платформы – собрать на одной площадке неравнодушных и ярких людей, которыми есть, чем поделиться и есть, о чем рассказать миру, звезд кино и шоу-бизнеса, а также видных экспертов из самых разных сфер.Сейчас, когда работа некоторых популярных зарубежных платформ в России приостановлена, Talkme – станет прекрасной альтернативой не только для самовыражения, но и монетизации своего труда и творчества для миллионов людей в нашей стране и в мире.На платформе - более 100 тематических категорий: от обучения и бизнеса до путешествий, развлечений, кулинарии и астрологии.Вместо привычных лайков и комментариев, каждый пользователь может отблагодарить любого ведущего с помощью подарков и благодарности. На платформе Talkme есть внутренняя система вознаграждений — монеты Talki Coin (Толки коин). В Talkme созданы лучшие условия для ведущих и легкий способ покупки и перевода монет на любую банковскую карту.Создатели Talkme – израильский бизнесмен, выпускник МГИМО Наум Давыдов и студент факультета информационной безопасности Финансового университета при Правительстве РФ Оскар Роу. Они познакомились на образовательном семинаре о трендах в социальных медиа в 2020 году и смогли оперативно и успешно реализовать идею Наума Давыдова. Ключевой инвестор проекта - российский бизнесмен, политик и меценат Фархад Ахмедов, который вложил в продвижение и развитие платформы 100 млн рублей. По мнению инвестора, это - вклад в будущее российской молодежи. Соинвестором проекта стал известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин."Цель Talkme - дать возможность монетизировать свой контент абсолютно каждому человеку. Мы стоим на пороге нового тренда в России – прямые трансляции и живое общение. Мы хотим, чтобы все знали, что в Talkme можно провести время интересно, а главное, эффективно", - уверен один из создателей проекта Наум Давыдов.Приложение доступно в App Store и в Google Play. Ссылка на Telegram канал, ссылка на группу ВКонтакте. По всем интересующим вопросам обращаться: +79183454299 пресс секретарь Юлия.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы