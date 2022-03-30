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ВСУ стреляли в сторону границы России ночью 24 февраля, сообщил очевидец
ВСУ стреляли в сторону границы России ночью 24 февраля, сообщил очевидец - РИА Новости, 30.03.2022
ВСУ стреляли в сторону границы России ночью 24 февраля, сообщил очевидец
Украинские военные в ночь на 24 февраля открыли стрельбу по украинским населенным пунктам в Харьковской области, а затем в сторону границы с Россией, это... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:14
2022-03-30T16:14
2022-03-30T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
россия
харьков
в мире
вооруженные силы украины
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ЦИРКУНЫ (Харьковская область), 30 мар – РИА Новости. Украинские военные в ночь на 24 февраля открыли стрельбу по украинским населенным пунктам в Харьковской области, а затем в сторону границы с Россией, это произошло за несколько часов до начала российской спецоперации, рассказал сторож школы села Липцы Харьковской области Анатолий Андреев, давая показания на видео, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости."Я заступил на дежурство в школе, липецкая школа, с 23-го на 24-е число (февраля)", - сказал Андреев. "Где-то в районе полпервого ночи я услышал шум, и шум такой необычный. Посмотрел в окно, я насчитал порядка 15 БТРов, с пушками там... Но то, что их прошло еще больше, я в этом уверен. И через какое-то время я услышал стрельбу", - вспоминает он.По словам Андреева, стрельба шла "со стороны ВСУ в сторону границы". "И было такое впечатление, что села, которые расположены с севера на юг Харькова, как бы должны быть уничтожены", - отметил он. "Потому что (село) Циркуны ровняли с землей, (село) Тишки ровняли с землей, и все прилеты были и до Липцев", - добавил Андреев.Село Липцы находится на расстоянии около 30 километров от Харькова и около 15 километров от государственной границы с Россией.
https://ria.ru/20220329/plennye-1780764588.html
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Очевидец рассказал о стрельбе ВСУ в сторону границы России до начала спецоперации РФ
Украинские военные в ночь на 24 февраля открыли стрельбу по украинским населенным пунктам в Харьковской области, а затем в сторону границы с Россией, это произошло за несколько часов до начала российской спецоперации, рассказал сторож школы села Липцы Харьковской области Анатолий Андреев, давая показания на видео, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости.
2022-03-30T16:14
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PT1M36S
РИА Новости
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россия, харьков, в мире, вооруженные силы украины
16:14 30.03.2022 (обновлено: 16:42 30.03.2022)
ВСУ стреляли в сторону границы России ночью 24 февраля, сообщил очевидец
Очевидец рассказал, что ВСУ стреляли в сторону российской границы ночью 24 февраля