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Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 6,9%
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 6,9% - РИА Новости, 30.03.2022
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 6,9%
ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:41
2022-03-30T15:41
2022-03-30T15:53
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали улучшения оценки до 7,1%. Вторая оценка предполагала рост на 7%, первая - на 6,9%.Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по третьей оценке, выросли на 2,5% после увеличения на 2% в третьем квартале. Первая оценка предполагала рост на 3,3%, вторая - на 3,1%.В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 5,5%.В третьем квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год и на 4,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
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экономика, сша, в мире
15:41 30.03.2022 (обновлено: 15:53 30.03.2022)
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 6,9%
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 6,9% с 7% в пересчете на год
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали улучшения оценки до 7,1%. Вторая оценка предполагала рост на 7%, первая - на 6,9%.
Реальные темпы роста потребительских расходов в США
за отчетный период, по третьей оценке, выросли на 2,5% после увеличения на 2% в третьем квартале. Первая оценка предполагала рост на 3,3%, вторая - на 3,1%.
В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 5,5%.
В третьем квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год и на 4,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.