https://ria.ru/20220330/ssha-1780894601.html

Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 6,9%

Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 6,9% - РИА Новости, 30.03.2022

Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 6,9%

ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:41

2022-03-30T15:41

2022-03-30T15:53

экономика

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773208754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a79aa506055b2174e019a89abecd9c7c.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали улучшения оценки до 7,1%. Вторая оценка предполагала рост на 7%, первая - на 6,9%.Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по третьей оценке, выросли на 2,5% после увеличения на 2% в третьем квартале. Первая оценка предполагала рост на 3,3%, вторая - на 3,1%.В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 5,5%.В третьем квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год и на 4,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778183954.html

https://ria.ru/20220328/kurs-1780382943.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, в мире