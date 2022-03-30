18:01 30.03.2022 (обновлено: 19:00 30.03.2022)
ВС России, прорвав оборону противника, ведут бои у Великой Новоселки
Минобороны: ВС России, прорвав оборону противника, ведут бой у Великой Новоселки
© AP Photo / Mykola TymchenkoУкраинские военные
© AP Photo / Mykola Tymchenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российская армия прорвала оборону ВСУ и ведет бои на подступах к Великой Новоселке, рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженные Силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка", — сказал он.
Кроме того, идет зачистка от националистических формирований поселка Золотая Нива. Здесь продвижение составило восемь километров, российским военнослужащим удалось уничтожить до 50 человек личного состава противника, три танка, пять БМП, восемь автомобилей различного назначения.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.