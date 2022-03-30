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Офис Гутерреша: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом - РИА Новости, 30.03.2022
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Офис Гутерреша: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом
Офис Гутерреша: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом - РИА Новости, 30.03.2022
Офис Гутерреша: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом
Исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) стало бы опасным прецедентом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T03:13
2022-03-30T03:13
в мире
россия
оон
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ООН, 30 мар – РИА Новости. Исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) стало бы опасным прецедентом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее ряд сенаторов США призвали Белый дом выступить с инициативой об исключении России из Совета ООН по правам человека."Это решать странам-членам. Они устанавливают правила для организации, членами которой они являются. Так или иначе я бы сказал, как уже говорил в контексте Всемирной туристской организации, есть определенный уровень беспокойства в связи с созданием опасного прецедента", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, о том, как относится генсек ООН к призывам исключить РФ из СПЧ ООН.
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в мире, россия, оон
03:13 30.03.2022
 
Офис Гутерреша: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом

Представитель генсека Дюжаррик: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом

© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Fabrice Coffrini
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Читать ria.ru в
ООН, 30 мар – РИА Новости. Исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) стало бы опасным прецедентом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее ряд сенаторов США призвали Белый дом выступить с инициативой об исключении России из Совета ООН по правам человека.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 18:42
Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина
"Это решать странам-членам. Они устанавливают правила для организации, членами которой они являются. Так или иначе я бы сказал, как уже говорил в контексте Всемирной туристской организации, есть определенный уровень беспокойства в связи с созданием опасного прецедента", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, о том, как относится генсек ООН к призывам исключить РФ из СПЧ ООН.
 
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