https://ria.ru/20220330/spch-1780781745.html

Офис Гутерреша: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом

Офис Гутерреша: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом - РИА Новости, 30.03.2022

Офис Гутерреша: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом

Исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) стало бы опасным прецедентом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T03:13

2022-03-30T03:13

2022-03-30T03:13

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ООН, 30 мар – РИА Новости. Исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) стало бы опасным прецедентом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее ряд сенаторов США призвали Белый дом выступить с инициативой об исключении России из Совета ООН по правам человека."Это решать странам-членам. Они устанавливают правила для организации, членами которой они являются. Так или иначе я бы сказал, как уже говорил в контексте Всемирной туристской организации, есть определенный уровень беспокойства в связи с созданием опасного прецедента", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, о том, как относится генсек ООН к призывам исключить РФ из СПЧ ООН.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780546135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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