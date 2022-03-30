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Корабль "Союз МС-19" с двумя россиянами и американцем начал сход с орбиты
Корабль "Союз МС-19" с двумя россиянами и американцем начал сход с орбиты - РИА Новости, 30.03.2022
Корабль "Союз МС-19" с двумя россиянами и американцем начал сход с орбиты
Корабль "Союз МС-19", на котором с Международной космической станции возвращаются россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:44
2022-03-30T13:44
2022-03-30T13:44
космос - риа наука
клим шипенко
юлия пересильд
казахстан
земля
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
антон шкаплеров
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КОРОЛЁВ (Московская область), 30 мар – РИА Новости. Корабль "Союз МС-19", на котором с Международной космической станции возвращаются россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем, начал сход с орбиты, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция посадки.Как объявил комментатор в ЦУПе, двигательная установка корабля включилась на торможение. Через несколько минут корабль разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с экипажем войдет в плотные слои атмосферы Земли.Космонавты попрощались с остающимися на МКС товарищами и закрыли люки корабля утром 30 марта. В 10.21 мск они отчалили от станции. Раскрытие основного парашюта ожидается в 14.13 мск, а посадка в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в степи Казахстана – в 14.28 мск.Шкаплеров прилетел на МКС 5 октября вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, снимавшими на орбите эпизоды для фильма "Вызов". Дубров и Ванде Хай пробыли на станции почти год – с 9 апреля.
https://ria.ru/20220319/mks-1778964640.html
https://ria.ru/20220315/mks-1778180325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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космос - риа наука, клим шипенко, юлия пересильд, казахстан, земля, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), антон шкаплеров, петр дубров
Корабль "Союз МС-19" с двумя россиянами и американцем начал сход с орбиты
Корабль "Союз МС-19" с Шкаплеровым, Дубровым и Ванде Хаем начал сход с орбиты