https://ria.ru/20220330/soyuz-1780807460.html
Космический корабль "Союз МС-19" покинул МКС
Космический корабль "Союз МС-19" покинул МКС - РИА Новости, 30.03.2022
Космический корабль "Союз МС-19" покинул МКС
Корабль "Союз МС-19" с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:26
2022-03-30T10:26
2022-03-30T10:26
наука
космос - риа наука
антон шкаплеров
международная космическая станция (мкс)
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центр управления полетами
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Корабль "Союз МС-19" с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от МКС, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".По расчетной информации Центра управления полетами, в 13.34 "Союз МС-19" выдаст тормозной импульс для схода с орбиты. Ориентировочно в 14.02 корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат, в котором находятся космонавты, продолжит посадку, а бытовой и приборно-агрегатный - сгорят в атмосфере. Через три минуты после разделения капсула с экипажем войдет в атмосферу, а в 14.13 над кораблем откроется парашют.Посадка спускаемого аппарата состоится ориентировочно в 14.28 мск в традиционном районе - в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.Шкаплеров прилетел на МКС 5 октября вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, снимавшими на орбите эпизоды для фильма "Вызов". Дубров и Ванде Хай пробыли на станции почти год – с 9 апреля.На замену им 18 марта на МКС прибыли Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
https://ria.ru/20220327/kosmos-1780336496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, антон шкаплеров, международная космическая станция (мкс), россия, сша, центр управления полетами
Космический корабль "Союз МС-19" покинул МКС
"Союз МС-19" с двумя российским космонавтами и американским астронавтом покинул МКС