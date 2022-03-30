https://ria.ru/20220330/soyuz-1780807460.html

Космический корабль "Союз МС-19" покинул МКС

Космический корабль "Союз МС-19" покинул МКС - РИА Новости, 30.03.2022

Космический корабль "Союз МС-19" покинул МКС

Корабль "Союз МС-19" с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:26

2022-03-30T10:26

2022-03-30T10:26

наука

космос - риа наука

антон шкаплеров

международная космическая станция (мкс)

россия

сша

центр управления полетами

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Корабль "Союз МС-19" с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и американским астронавтом Марком Ванде Хаем отстыковался от МКС, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".По расчетной информации Центра управления полетами, в 13.34 "Союз МС-19" выдаст тормозной импульс для схода с орбиты. Ориентировочно в 14.02 корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат, в котором находятся космонавты, продолжит посадку, а бытовой и приборно-агрегатный - сгорят в атмосфере. Через три минуты после разделения капсула с экипажем войдет в атмосферу, а в 14.13 над кораблем откроется парашют.Посадка спускаемого аппарата состоится ориентировочно в 14.28 мск в традиционном районе - в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.Шкаплеров прилетел на МКС 5 октября вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, снимавшими на орбите эпизоды для фильма "Вызов". Дубров и Ванде Хай пробыли на станции почти год – с 9 апреля.На замену им 18 марта на МКС прибыли Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

https://ria.ru/20220327/kosmos-1780336496.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, антон шкаплеров, международная космическая станция (мкс), россия, сша, центр управления полетами