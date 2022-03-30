https://ria.ru/20220330/solntse-1780690970.html
Нарушают законы физики. На Солнце обнаружили загадочные волны
Нарушают законы физики. На Солнце обнаружили загадочные волны - РИА Новости, 30.03.2022
Нарушают законы физики. На Солнце обнаружили загадочные волны
Астрономы увидели на Солнце необычные вихревые потоки. Они движутся в направлении, противоположном вращению звезды, причем в три раза быстрее, чем полагается по РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:00
2022-03-30T08:00
2022-03-30T07:59
наука
астрономия
космос - риа наука
астрофизика
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солнце
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Астрономы увидели на Солнце необычные вихревые потоки. Они движутся в направлении, противоположном вращению звезды, причем в три раза быстрее, чем полагается по законам гидродинамики. О том, как это можно объяснить, — в материале РИА Новости.Волны РоссбиВ жидкой или газообразной фазе любого вращающегося тела возникают инерционные волны. В 1939-м американский метеоролог шведского происхождения Карл-Густав Арвид Россби открыл их в атмосфере Земли. Такие есть и в океане.Волны Россби возникают из-за неодинаковой на разных широтах силы Кориолиса — инерционной, порождаемой вращением Земли. В результате в атмосфере формируются течения планетарного масштаба, влияющие на погоду и климат. Они переносят теплый воздух из тропиков к полюсам, а холодный — обратно, определяют чередование циклонов и антициклонов. В океане эти течения движутся вдоль термоклина — границы между теплым верхним слоем воды и нижним холодным.Около 40 лет назад ученые предсказали, что волны Россби должны быть и на Солнце, вращающемся, как и Земля, вокруг своей оси. Солнечная плазма ведет себя, как жидкость и газ, с той лишь разницей, что у нее еще есть магнитное поле.В 2018-м немецкие специалисты из Института исследований Солнечной системы имени Макса Планка зафиксировали на экваторе звезды волновые завихрения, распространяющиеся в направлении, противоположном ее вращению. В качестве индикаторов движения использовали гранулы — конвективные ячейки размером около 1,5 километра, которыми покрыта вся видимая поверхность Солнца — фотосфера.Проанализировав данные гелиосейсмического и магнитного детектора HMI космической обсерватории солнечной динамики НАСА SDO (Solar Dynamics Observatory) за шесть лет наблюдений, ученые отметили перемещение фотосферных гранул и выявили более крупные вихревые потоки. Оказалось, что их контролируют волны Россби, отличающиеся на Солнце гигантскими размерами, сравнимыми с радиусом звезды, очень малой амплитудой и периодом колебаний в несколько месяцев. Неудивительно, что их раньше не замечали.Новые сверхбыстрыеНедавно исследователи из Центра космических наук Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (NYUAD) тщательно перепроверили данные HMI за десять лет с момента запуска SDO в 2010-м и дополнили их результатами группы Global Oscillation Network Group за 24 года — всемирной сети из шести идентичных телескопов, наблюдающих за Солнцем в режиме 24/7.В итоге обнаружили еще один вид колебаний, названный высокочастотными ретроградными волнами (HFR). Они выглядят как меняющийся узор вихрей (вроде земных циклонов и антициклонов), располагающихся антисимметрично — в шахматном порядке, с двух сторон от солнечного экватора.Физическая природа HFR пока непонятна. Как и волны Россби, они движутся против вращения звезды, но в три раза быстрее. Скорее всего, в их образовании участвуют еще какие-то силы: магнитные поля, гравитационные волны или конвекционные потоки плазмы. Не исключено одновременное воздействие двух или трех дополнительных факторов.Ранее британские ученые выяснили, что акустические волны, исходящие из недр Солнца, и магнитные в короне — самом внешнем слое солнечной атмосферы — интерферируют, входя на определенных частотах в резонанс.Возможно, считают ученые, в глубинах Солнца есть какие-то еще неизвестные нам силы. Во всяком случае, модель, удовлетворительно объясняющую HFR только на основе магнетизма, гравитации и конвекции, построить не удается.Загадки солнечных недрЧтобы понять внутреннее строение звезд и планет, геофизики анализируют волновые колебания на их поверхности. По аналогии с сейсмологией — разделом геофизики, изучающем недра Земли по сейсмическим волнам, отраженным от глубинных границ, в 1980-е возникла гелиосейсмология — наука, посвященная особенностям распространения акустических и гравитационных волн внутри Солнца.Гелиосейсмические наблюдения позволили выделить солнечное ядро, окружающую его зону лучистого переноса и расположенную ближе к поверхности конвективную зону, где солнечное вещество движется: более горячая плазма из внутренних областей поднимается вверх и, охладившись, опускается обратно.Несмотря на эти достижения, вопросов еще много. В частности, до сих пор нет объяснения дифференциальному вращению Солнца. На разных широтах точки на его поверхности вращаются по-разному. Есть свидетельства того, что и внутри так же.Исследователи надеются, что открытие волн нового типа расширит знания о процессах в недрах звезды, поможет построить уточненную модель. Это очень важно для понимания воздействия Солнца на Землю и другие планеты Солнечной системы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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астрономия, космос - риа наука, астрофизика, наса, солнце
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Астрономы увидели на Солнце необычные вихревые потоки. Они движутся в направлении, противоположном вращению звезды, причем в три раза быстрее, чем полагается по законам гидродинамики. О том, как это можно объяснить, — в материале РИА Новости.
Волны Россби
В жидкой или газообразной фазе любого вращающегося тела возникают инерционные волны. В 1939-м американский метеоролог шведского происхождения Карл-Густав Арвид Россби открыл их в атмосфере Земли. Такие есть и в океане.
Волны Россби возникают из-за неодинаковой на разных широтах силы Кориолиса — инерционной, порождаемой вращением Земли. В результате в атмосфере формируются течения планетарного масштаба, влияющие на погоду и климат. Они переносят теплый воздух из тропиков к полюсам, а холодный — обратно, определяют чередование циклонов и антициклонов. В океане эти течения движутся вдоль термоклина — границы между теплым верхним слоем воды и нижним холодным.
Около 40 лет назад ученые предсказали, что волны Россби должны быть и на Солнце, вращающемся, как и Земля, вокруг своей оси. Солнечная плазма ведет себя, как жидкость и газ, с той лишь разницей, что у нее еще есть магнитное поле.
В 2018-м немецкие специалисты из Института исследований Солнечной системы имени Макса Планка зафиксировали
на экваторе звезды волновые завихрения, распространяющиеся в направлении, противоположном ее вращению. В качестве индикаторов движения использовали гранулы — конвективные ячейки размером около 1,5 километра, которыми покрыта вся видимая поверхность Солнца — фотосфера.
Проанализировав данные гелиосейсмического и магнитного детектора HMI космической обсерватории солнечной динамики НАСА
SDO (Solar Dynamics Observatory) за шесть лет наблюдений, ученые отметили перемещение фотосферных гранул и выявили более крупные вихревые потоки. Оказалось, что их контролируют волны Россби, отличающиеся на Солнце гигантскими размерами, сравнимыми с радиусом звезды, очень малой амплитудой и периодом колебаний в несколько месяцев. Неудивительно, что их раньше не замечали.
Новые сверхбыстрые
Недавно исследователи из Центра космических наук Нью-Йоркского университета
в Абу-Даби
(NYUAD) тщательно перепроверили данные HMI за десять лет с момента запуска SDO в 2010-м и дополнили их результатами группы Global Oscillation Network Group за 24 года — всемирной сети из шести идентичных телескопов, наблюдающих за Солнцем в режиме 24/7.
В итоге обнаружили
еще один вид колебаний, названный высокочастотными ретроградными волнами (HFR). Они выглядят как меняющийся узор вихрей (вроде земных циклонов и антициклонов), располагающихся антисимметрично — в шахматном порядке, с двух сторон от солнечного экватора.
Физическая природа HFR пока непонятна. Как и волны Россби, они движутся против вращения звезды, но в три раза быстрее. Скорее всего, в их образовании участвуют еще какие-то силы: магнитные поля, гравитационные волны или конвекционные потоки плазмы. Не исключено одновременное воздействие двух или трех дополнительных факторов.
Ранее британские ученые выяснили
, что акустические волны, исходящие из недр Солнца, и магнитные в короне — самом внешнем слое солнечной атмосферы — интерферируют, входя на определенных частотах в резонанс.
Возможно, считают ученые, в глубинах Солнца есть какие-то еще неизвестные нам силы. Во всяком случае, модель, удовлетворительно объясняющую HFR только на основе магнетизма, гравитации и конвекции, построить не удается.
Загадки солнечных недр
Чтобы понять внутреннее строение звезд и планет, геофизики анализируют волновые колебания на их поверхности. По аналогии с сейсмологией — разделом геофизики, изучающем недра Земли по сейсмическим волнам, отраженным от глубинных границ, в 1980-е возникла гелиосейсмология — наука, посвященная особенностям распространения акустических и гравитационных волн внутри Солнца.
Гелиосейсмические наблюдения позволили выделить солнечное ядро, окружающую его зону лучистого переноса и расположенную ближе к поверхности конвективную зону, где солнечное вещество движется: более горячая плазма из внутренних областей поднимается вверх и, охладившись, опускается обратно.
Несмотря на эти достижения, вопросов еще много. В частности, до сих пор нет объяснения дифференциальному вращению Солнца. На разных широтах точки на его поверхности вращаются по-разному. Есть свидетельства того, что и внутри так же.
Исследователи надеются, что открытие волн нового типа расширит знания о процессах в недрах звезды, поможет построить уточненную модель. Это очень важно для понимания воздействия Солнца на Землю и другие планеты Солнечной системы.