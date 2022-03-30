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Госдума полностью перейдет на отечественный софт к 2025 году
Госдума полностью перейдет на отечественный софт к 2025 году - РИА Новости, 30.03.2022
Госдума полностью перейдет на отечественный софт к 2025 году
Госдума полностью перейдет на отечественное программное обеспечение к 2025 году, закупки импортного прекращены и не планируются в будущем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T20:33
2022-03-30T20:33
2022-03-30T20:51
госдума рф
технологии
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Госдума полностью перейдет на отечественное программное обеспечение к 2025 году, закупки импортного прекращены и не планируются в будущем, сообщил РИА Новости руководитель думского аппарата Игорь Дивейкин.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено."В Госдуме практически все программное обеспечение отечественное. Задача по переходу на продукты российских производителей уже давно реализуется аппаратом Госдумы, переход будет завершен к 2025 году", - сказал Дивейкин. Он отметил, что закупки импортного ПО прекращены и не планируются в будущем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, технологии, россия
20:33 30.03.2022 (обновлено: 20:51 30.03.2022)
Госдума полностью перейдет на отечественный софт к 2025 году
Госдума полностью перейдет на отечественное программное обеспечение к 2025 году