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ВС России уничтожили два склада вооружений в Донецкой и Ровненской областях

ВС России уничтожили два склада вооружений в Донецкой и Ровненской областях - РИА Новости, 30.03.2022

ВС России уничтожили два склада вооружений в Донецкой и Ровненской областях

Российские военные нанесли ракетный удар по украинским военным складам, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:51

2022-03-30T10:51

2022-03-30T16:24

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украина

вооруженные силы украины

донецкая область

ровненская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским военным складам, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области", — уточнил генерал-майор.Кроме того, армия с воздуха нанесла удар высокоточными крылатыми ракетами по крупной базе горючего в районе населенного пункта Клевань Ровненской области, откуда шло снабжение украинских подразделений в пригородах Киева."В районе населенного пункта Тумень Ровненской области, вблизи украинско-белорусской границы, в ходе воздушного боя сбит Су-24 Военно-воздушных сил Украины", — продолжил Конашенков.Помимо этого, средства противовоздушной обороны ВКС России уничтожили десять украинских беспилотников.Всего за сутки оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 64 военных объекта Украины: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в Николаевской области, один зенитный ракетный комплекс С-300 и два — "Бук-М1", три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780345944.html

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Минобороны показало работу российских "Искандеров" на Украине Минобороны России показало кадры работы ракетного комплекса "Искандер" по целям на Украине 2022-03-30T10:51 true PT2M10S

Минобороны РФ об уничтожении складов с горючим и вооружением ВСУ За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-30T10:51 true PT3M45S

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Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая область, ровненская область, министерство обороны рф (минобороны рф), каменка