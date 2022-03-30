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Священникам разрешат проносить в СИЗО куличи и яйца - РИА Новости, 30.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220330/sizo-1780904283.html
Священникам разрешат проносить в СИЗО куличи и яйца
Священникам разрешат проносить в СИЗО куличи и яйца - РИА Новости, 30.03.2022
Священникам разрешат проносить в СИЗО куличи и яйца
Услуги священнослужителей больше не будут оплачиваться за счет арестантов СИЗО, а сами священники смогут проносить в учреждения необходимые для обрядов предметы РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:17
2022-03-30T16:17
религия
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Услуги священнослужителей больше не будут оплачиваться за счет арестантов СИЗО, а сами священники смогут проносить в учреждения необходимые для обрядов предметы и продукты, если они не запрещены.Это следует из проекта приказа Минюста РФ о новых правилах внутреннего распорядка (ПВР), опубликованного на портале нормативных правовых актов."В новой редакции правил внутреннего распорядка исключаются положение том, что услуги служителей религиозных культов оплачиваются из средств подозреваемых или обвиняемых, находящихся на их лицевых счетах", - сообщается в документе.Кто теперь будет оплачивать "услуги служителей культа", не уточняется. Хотя юридически речь не об оплате, а о добровольном пожертвовании.Кроме того, устанавливается, что для религиозных обрядов священнослужителям разрешается проносить на территорию СИЗО необходимые им книги и "предметы религиозного культа".В дни религиозных праздников священнослужители с разрешения администрации СИЗО смогут передавать подозреваемым и обвиняемым готовые к употреблению продукты (в том числе сухие кондитерские изделия, куличи, вареные яйца), не относящиеся к запрещенным.
https://ria.ru/20210603/sizo-1735389529.html
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
16:17 30.03.2022
 
Священникам разрешат проносить в СИЗО куличи и яйца

Священники смогут проносить в СИЗО необходимые для обрядов предметы и некоторые продукты

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Услуги священнослужителей больше не будут оплачиваться за счет арестантов СИЗО, а сами священники смогут проносить в учреждения необходимые для обрядов предметы и продукты, если они не запрещены.
Это следует из проекта приказа Минюста РФ о новых правилах внутреннего распорядка (ПВР), опубликованного на портале нормативных правовых актов.
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Кто теперь будет оплачивать "услуги служителей культа", не уточняется. Хотя юридически речь не об оплате, а о добровольном пожертвовании.
Кроме того, устанавливается, что для религиозных обрядов священнослужителям разрешается проносить на территорию СИЗО необходимые им книги и "предметы религиозного культа".
В дни религиозных праздников священнослужители с разрешения администрации СИЗО смогут передавать подозреваемым и обвиняемым готовые к употреблению продукты (в том числе сухие кондитерские изделия, куличи, вареные яйца), не относящиеся к запрещенным.
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