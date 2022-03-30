https://ria.ru/20220330/shkolnitsa-1780896434.html

В Волгоградской области нашли тело пропавшей в январе школьницы

В Волгоградской области нашли тело пропавшей в январе школьницы - РИА Новости, 30.03.2022

В Волгоградской области нашли тело пропавшей в январе школьницы

Пропавшую в Волгоградской области в январе 15-летнюю школьницу нашли мертвой - предварительно, она скончалась от переохлаждения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:49

2022-03-30T15:49

2022-03-30T15:59

происшествия

камышинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пропавшую в Волгоградской области в январе 15-летнюю школьницу нашли мертвой - предварительно, она скончалась от переохлаждения, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.В январе 15-летняя девочка отправилась в школу в селе Чухонастовка Камышинского района и пропала, ее бабушка в тот же день обратилась в полицию, начались поиски, к которым привлекли около 300 человек, сообщало волгоградское управление СК, возбудившее дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней. По данным регионального главка МВД, школьница училась хорошо, домоседка, семья характеризуется положительно."В ходе поисковых мероприятий, проводимых в рамках расследуемого центральным аппаратом СК России уголовного дела о безвестном исчезновении 15-летней девочки из Волгоградской области, обнаружено тело подростка. В ходе процедуры идентификации родственники опознали умершую как пропавшего ребенка", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что следствием были допрошены близкие, педагоги и другие знавшие девочку лица, изъяты и изучены личные вещи ребенка."Совокупность полученных данных указывает на то, что девочка самостоятельно и целенаправленно покинула место жительства в направлении, где позднее было обнаружено ее тело. Предварительно, смерть наступила в результате переохлаждения. Видимые следы, указывающие на криминальный характер смерти, отсутствуют", - добавили в ведомстве.Назначен ряд судебных экспертиз, продолжается установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20220217/ischeznovenie-1773112754.html

https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html

камышинский район

россия

волгоградская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, камышинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область