Мосгорсуд отказался освободить ректора "Шанинки" Зуева
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в мошенничестве ректора "Шанинки" Зуева
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В начале марта Тверской суд Москвы, несмотря на требования защитников освободить Зуева из-за ухудшающегося состояния здоровья, продлил арест до 5 июня. В столичном УФСИН заявляли, что ректор "Шанинки" находится под постоянным наблюдением врачей, необходимая медпомощь ему оказывается в полном объеме.
"Суд оставил решение районного суда о продлении срока содержания под стражей без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе. Зуев не признает вину, но частично погасил вменяемый ущерб, выплатив 6 миллионов рублей.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.