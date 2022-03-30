https://ria.ru/20220330/shaninka-1780869059.html

Мосгорсуд отказался освободить ректора "Шанинки" Зуева

Мосгорсуд отказался освободить ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 30.03.2022

Мосгорсуд отказался освободить ректора "Шанинки" Зуева

Мосгорсуд оставил под арестом ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:22

2022-03-30T14:22

2022-03-30T14:22

происшествия

москва

марина ракова

московский городской суд

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В начале марта Тверской суд Москвы, несмотря на требования защитников освободить Зуева из-за ухудшающегося состояния здоровья, продлил арест до 5 июня. В столичном УФСИН заявляли, что ректор "Шанинки" находится под постоянным наблюдением врачей, необходимая медпомощь ему оказывается в полном объеме."Суд оставил решение районного суда о продлении срока содержания под стражей без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе. Зуев не признает вину, но частично погасил вменяемый ущерб, выплатив 6 миллионов рублей.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.

https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771821783.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, марина ракова, московский городской суд, московская высшая школа социальных и экономических наук