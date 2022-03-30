https://ria.ru/20220330/sbpey-1780782760.html
Российские банки готовятся к внедрению СБПэй
Российские банки готовятся к внедрению СБПэй - РИА Новости, 30.03.2022
Российские банки готовятся к внедрению СБПэй
Сервисы Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали временно недоступны для россиян, однако банки вовсю готовятся к внедрению их отечественной замены —... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T04:30
2022-03-30T04:30
2022-03-30T05:16
технологии
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761899594_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_371101bea763081814ff4572ddb5c586.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сервисы Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали временно недоступны для россиян, однако банки вовсю готовятся к внедрению их отечественной замены — приложения СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России. Как показал опрос РИА Новости, большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля — именно с этого дня использование приложения, согласно указанию регулятора, становится обязательным для банков-участников СБП."Почта банк" завершает необходимые работы и подключится к сервису в самое ближайшее время. При этом уже сейчас подавляющее большинство клиентов имеют возможность совершать покупки через СБП в приложениях своих банков, напомнила старший вице-президент, директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова.Одним из факторов, сдерживающих расширение приема оплаты через СБП, является поддержка данной технологии на стороне продавца — торгово-сервисного предприятия. Это, по мнению Масленниковой, может замедлить массовое распространение сервиса.В ближайшее время сервис также готовятся запустить Росбанк, банк "Санкт-Петербург", "МТС Банк", банк "Дом.РФ" и Промсвязьбанк. С 1 апреля сервис начнет предоставлять и "Абсолют банк". Кроме того, некоторые участники рынка приложение СБПэй уже внедрили — среди них банк "Русский Стандарт" и Экспобанк.Сейчас основной сценарий оплаты через СБПэй — это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через СБПэй просто приложив смартфон к терминалу — с помощью NFC. Кроме того, россиянам доступен еще один сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы "Мир".
https://ria.ru/20220305/sbp-1776656607.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761899594_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0486a57c7c21b06a2f1b69516c46dc49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, экономика, россия
04:30 30.03.2022 (обновлено: 05:16 30.03.2022)
Российские банки готовятся к внедрению СБПэй
Российские банки планируют до 1 апреля реализовать СБПэй для своих клиентов
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сервисы Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали временно недоступны для россиян, однако банки вовсю готовятся к внедрению их отечественной замены — приложения СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России. Как показал опрос РИА Новости, большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля — именно с этого дня использование приложения, согласно указанию регулятора, становится обязательным для банков-участников СБП.
"Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать СБПэй для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в СБПэй привязываются банковские счета клиентов", — сообщили в пресс-службе МКБ.
"Почта банк
" завершает необходимые работы и подключится к сервису в самое ближайшее время. При этом уже сейчас подавляющее большинство клиентов имеют возможность совершать покупки через СБП в приложениях своих банков, напомнила старший вице-президент, директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова.
Одним из факторов, сдерживающих расширение приема оплаты через СБП, является поддержка данной технологии на стороне продавца — торгово-сервисного предприятия. Это, по мнению Масленниковой, может замедлить массовое распространение сервиса.
В ближайшее время сервис также готовятся запустить Росбанк
, банк "Санкт-Петербург", "МТС
Банк", банк "Дом.РФ
" и Промсвязьбанк
. С 1 апреля сервис начнет предоставлять и "Абсолют банк
". Кроме того, некоторые участники рынка приложение СБПэй уже внедрили — среди них банк "Русский Стандарт" и Экспобанк
.
Сейчас основной сценарий оплаты через СБПэй — это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через СБПэй просто приложив смартфон к терминалу — с помощью NFC. Кроме того, россиянам доступен еще один сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы "Мир".