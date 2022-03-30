https://ria.ru/20220330/sbpey-1780782760.html

Российские банки готовятся к внедрению СБПэй

Российские банки готовятся к внедрению СБПэй - РИА Новости, 30.03.2022

Российские банки готовятся к внедрению СБПэй

Сервисы Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали временно недоступны для россиян, однако банки вовсю готовятся к внедрению их отечественной замены —... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T04:30

2022-03-30T04:30

2022-03-30T05:16

технологии

экономика

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сервисы Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали временно недоступны для россиян, однако банки вовсю готовятся к внедрению их отечественной замены — приложения СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России. Как показал опрос РИА Новости, большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля — именно с этого дня использование приложения, согласно указанию регулятора, становится обязательным для банков-участников СБП."Почта банк" завершает необходимые работы и подключится к сервису в самое ближайшее время. При этом уже сейчас подавляющее большинство клиентов имеют возможность совершать покупки через СБП в приложениях своих банков, напомнила старший вице-президент, директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова.Одним из факторов, сдерживающих расширение приема оплаты через СБП, является поддержка данной технологии на стороне продавца — торгово-сервисного предприятия. Это, по мнению Масленниковой, может замедлить массовое распространение сервиса.В ближайшее время сервис также готовятся запустить Росбанк, банк "Санкт-Петербург", "МТС Банк", банк "Дом.РФ" и Промсвязьбанк. С 1 апреля сервис начнет предоставлять и "Абсолют банк". Кроме того, некоторые участники рынка приложение СБПэй уже внедрили — среди них банк "Русский Стандарт" и Экспобанк.Сейчас основной сценарий оплаты через СБПэй — это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через СБПэй просто приложив смартфон к терминалу — с помощью NFC. Кроме того, россиянам доступен еще один сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы "Мир".

https://ria.ru/20220305/sbp-1776656607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, экономика, россия